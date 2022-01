Pięć najważniejszych projektów Żabki, które zwiększają jej konkurencyjność

Żabka testuje automat vendingowy w prywatnym szpitalu

Żabka uruchomiła swój pierwszy automat vendingowy w prywatnym szpitalu w Warszawie. Pilotac prowadzony jest wspólnie z Maczfit, spółką zależną Grupy Żabka. W automacie będą dostępne popularne produkty z oferty Żabki, dostosowane do potrzeb klientów, czyli pacjentów szpitala, ich gości i pracowników. W asortymencie znajduje się około 30 SKU, głównie marek własnych Żabka, w tym dania gotowe Szamamm, kanapki Tomcio Paluch, soki Foodini i Wycisk oraz limonki. Płatności można dokonać bezgotówkowo - kartami i telefonami.

Żabka pracuje nad uruchomieniem Paczkomatów InPost w sklepie

Żabka i InPost zamierzają rozszerzyć współpracę o Paczkomaty znajdujące się wewnątrz sklepów Żabka. Według informacji medialnych, franczyzobiorcy Żabki już podpisali umowy na montaż automatów paczkowych w ich sklepach. Okres próbny projektu prawdopodobnie potrwa od trzech do sześciu miesięcy.

Jak ocenia IGD, współpraca między tymi dwiema firmami umożliwi InPost powiększenie sieci swoich Paczkomatów o automaty w niemal 8000 sklepach Żabki. Będzie to także test Paczkomatu o mniejszym formacie. Dla Żabki i personelu sklepu, szafki pozwolą na oszczędność czasu, który wcześniej musiał być przeznaczony na odbiór paczek z zaplecza lub innych lokalizacji, a także ograniczą długość kolejek przy kasie. Stworzy to również kolejny powód, dla którego kupujący będą odwiedzać sklepy, przyciągając klientów do sklepów Żabka.

Żabka otwiera sklep Nano w markecie Decathlon

Żabka otworzyła nowy sklep bezobsługowy w formacie Nano w sklepie Decathlon. Obecnie sieć ma 12 sklepów Nano, które wykorzystują technologię Adyen. Aby wejść do sklepu, kupujący przykładają do terminala kartę płatniczą, która posłuży do zapłaty za towar. Do zakończenia procesu zakupu wykorzystywany jest numer telefonu komórkowego, a w celu potwierdzenia zakupu wysyłana jest wiadomość SMS.

Żabka otwiera sklepy Nano w różnych lokalizacjach, w tym na dworcach, w metrach, centrach miast i na Międzynarodowych Targach Poznańskich, będąc pierwszym przykładem modelu store-in-store. Sklepy Nano oferują asortyment około 450 jednostek SKU, które są dostosowane do potrzeb kupujących w określonej lokalizacji, w różnych kategoriach, takich jak przekąski, soki i koktajle, dania gotowe i kawa na wynos.

Żabka i Paysafe rozszerzają współpracę