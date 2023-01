Pieczywo z okienka drive-thru. Ruszył kolejny taki punkt

Sklep zlokalizowany w Kobylanka Park jest połączeniem znanej mieszkańcom okolic oferty piekarni i cukierni Asprod z konceptem – drive-thru, który funkcjonuje już w dwóch miejscach w Szczecinie. Dzięki temu na miejscu można zrobić zakupy zarówno w tradycyjny sposób, jak i nabyć swoje ulubione pieczywo, słodkości i przekąski nie wysiadając z samochodu.

Sklep online i drive-thru

– W naszych czasach żyje się coraz szybciej, dlatego staramy się wprowadzać kolejne udogodnienia dla naszych klientów. Mamy już sklep internetowy, w którym można zamawiać pieczywo i słodkości łatwo, szybko i bez wychodzenia z domu. Sklepy wzbogacone o koncept drive-thru to kolejne, sprawdzone już przez nas rozwiązanie – mówi Iwona Przystupa Kierownik Marketingu Asprod.

W ofercie nowego punktu znajduje się pieczywo, słodkości, kawa oraz przekąski w tym także pieczona na miejscu pizza, a także oferta śniadaniowa.

Nowo otwarty Asprod Drive jest trzecią placówką działającą w formacie drive thru i jednocześnie 85 sklepem firmowym sieci.

Sklep Asprod, fot. mat. pras.

Zarówno sklep firmowy, jak i okienko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-18:00, w soboty od 7:00 do 18:00 oraz w niedziele (również te z ograniczonym handlem) od 8:00 do 18:00.

Co wiemy o firmie Asprod

Asprod to piekarnia-cukiernia działająca na rynku od 1991 roku. Obecnie sieć posiada 85 sklepów firmowych zlokalizowanych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego.