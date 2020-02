Piekarnia, browar i wędzarnia czyli jak zadowolić wszystkich klientów na raz

fot. shutterstock

Trendy handlowe chyba nigdy nie zmieniały się tak szybko jak dziś. Wszystko przez pogoń za współczesnym, nieco rozpieszczonym konsumentem. Czego dziś oczekują od detalistów klienci? Odpowiedz brzmi: wszystkiego! A najlepiej, żeby na koniec go jeszcze czymś nowym zaskoczyć! Ale czym? Restauracją w środku sklepu? Małą piekarnią, wędzarnią, browarem? Wydaje się, że wszystko już było….

6 kluczowych trendów na rodzimym rynku

Co oprócz zaspokojenia potrzeb konsumentów zachęca sieci do innowacji? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zacząć od krótkiego nakreślenia tła rynkowego. Maciej Bazyl, manager firmy OC&C Strategy Consultants, wskazuje, że na polskiej mapie już jakiś czas temu zaczęły się zacierać granice między segmentami. Przestał być aktualny klasyczny podział na dyskonty - oferujące niskie ceny, podstawowy asortyment i kiepskie doświadczenia zakupowe, delikatesy - oferujące szeroki asortyment i przyjazne sklepy kosztem wysokich cen oraz hipermarkety, oferujące najszerszy asortyment, lecz podmiejskie lokalizacje i wielkie sklepy, w których spędza się godziny.

- Takie sieci jak Biedronka czy Lidl wprowadziły u siebie szereg udogodnień wcześniej zarezerwowanych dla segmentu premium, takie jak świeże soki, pieczywo wypiekane na miejscu czy oferta sezonowa produktów regionalnych bądź zagranicznych. Otworzyły również szereg sklepów zlokalizowanych bliżej klientów, znacząco poprawiając dostępność swoich placówek. Wszystko powyższe wymusiło zmianę strategii w pozostałych segmentach rynku. W tym segment convience zaczął coraz silniej stawiać na ofertę on-the-go, delikatesy praktycznie zniknęły z mapy handlu, ciężkie czasy przeżywają hipermarkety, a supermarkety starają się znaleźć sposób, by wyróżnić swoją ofertę – opisuje nasz rozmówca.

Na takim rynku nowinki są więc jednym z podstawowych sposobów wyróżnienia swojej oferty i pokazania czegoś, czego jeszcze nie było. Nowe, innowacyjne rozwiązania będą powstawać w różnych obszarach w zależności od strategii wyróżnienia, jaką sieć wybierze.

Jak wskazuje ekspert OC&C Strategy Consultants, obecnie najpopularniejszymi kierunkami i potencjalnymi nowościami, jakie mogą się pojawić są:

- Omnikanałowość i cyfryzacja - Możliwość dokonania zakupu w różnych formatach danej sieci również w kanale on-line. Chodzi o szybkie wdrażanie licznych rozwiązań cyfrowych, takich jak płatność telefonem, kasy samoobsługowe, możliwość weryfikacji dostępności produktów, czy możliwość odebrania w sklepie przygotowanych przez personel zakupów.

- Oferowanie unikalnych doświadczeń zakupowych - W tej grupie znajdują się sieci, które jako pierwsze eksperymentują z nowymi ofertami i rozwiązaniami, takimi jak możliwość zjedzenia posiłku w sklepie, nalewaki do piwa, kąciki kawowe.

- Regionalizm - oferowanie w danych lokalizacjach produktów regionalnych cieszących się uznaniem lokalnych społeczności (np. wybrane sklepy Lewiatan, sieć Arhelan).

- Integracja pionowa - oferowanie produktów wytwarzanych w ramach spółki niedostępnych nigdzie indziej. Przykładem jest sieć Intermarche posiadająca własny rozbiór mięs oraz produkcję wędlin marki własnej.

- Profesjonalizacja rynku - oferowanie przyjemnych doświadczeń zakupowych, ciągłej dostępności asortymentu i konkurencyjnych cen w mniejszych miejscowościach, w których do tej pory nie było graczy sieciowych (np. sieć Dino).

- Ekologia, CSR, transparentność - Oferta skoncentrowana na zapewnieniu klientom produktów bez konserwantów, naturalnych i produkowanych w naturalny sposób. W parze z taką ofertą musi też często iść wysoka transparentność źródeł produktów oraz nienaganna postawa moralna marki. Przykładami takich marek mogą być Organic Farma Zdrowia, bądź powstająca sieć Bio Family.

Jak można podsumować te rynkowe trendy? Handel stara się zapewnić swoim klientom maksymalny poziom komfortu i wygody, jednocześnie dbając o nasze wartości, gdzie dominującym motywem jest dziś ekologia. - W pierwszym przypadku wszelkie nowinki techniczne, ekrany dotykowe, dedykowane aplikacje pozwalające na szybkie oraz sprawne zakupy będą coraz powszechniej i szerzej stosowane. W kwestii środowiskowej - już pojawiają się dystrybutory do napełniania przyniesionych ze sobą torebek, słoików czy butelek – dodaje Marek Dąbrowski, ‌Food & Beverage Consultant, Cushman‌ ‌&‌ ‌Wakefield.

Co się dzieje za oceanem

Oprócz znajomości własnego podwórka warto śledzić światowe trendy w handlu. Mogą pojawić się u nas szybciej, niż nam się zdaje. A kto je wyznacza? Oczywiście największe światowe gospodarki – USA i Chiny czyli Amazon i Alibaba. Obaj detaliści inwestują miliony w analizę baz danych. Skoro nas na to nie stać, to powinniśmy wiedzieć, gdzie najwięksi widzą okazje do robienia biznesu.

- Dwiema najciekawszymi sieciami zagranicznymi, które wprowadzają liczne nowości i które warto obserwować są Hema by Alibaba oraz Amazon Go. Obaj detaliści wywodzą się tradycyjnie ze sprzedaży on-line, lecz bardzo silnie rozwijają swoje formaty w kanale offline wykorzystując przy tym często niestandardowe podejście. W obu przypadkach nie jest to tradycyjne przeniesienie działalności online do świata offline, a kreatywne wykorzystanie najsilniejszych cech obu kanałów w celu dostarczenia zupełnie nowych doświadczeń zakupowych – mówi Maciej Bazyl.

Kolejnym trendem, który jest już istotnym czynnikiem decyzyjnym na Zachodzie, lecz jeszcze nie w Polsce, jest dbałość o środowisko naturalne oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. O ile w Polsce konsumenci są świadomi zagrożeń, nie wpływają one jeszcze na ich realne decyzje zakupowe. - Sytuacja wygląda inaczej na Zachodzie, gdzie marki muszą coraz silniej dbać o transparentność prowadzonej działalności oraz postępowanie w zgodzie z głoszonymi wartościami, a każde ich niedotrzymanie jest bardzo surowo karane przez konsumentów – podkreśla ekspert OC&C.

Kogo warto jeszcze obserwować? Czy mamy na naszym kontynencie ciekawych innowatorów? Wielu rynkowych ekspertów z pewnością wskaże COOP. Włoski sklep tej marki wskaże nam drogę, którą będą podążać europejscy detaliści. Placówka jest naszpikowana nowymi technologiami. - Supermarket sieci COOP w Mediolanie (Biccoca Village) oferuje interaktywne zakupy przy wykorzystaniu ekranów cyfrowych zintegrowanych z technologią Xbox Kinect. Ekrany umieszczone nad produktami lub obok nich pozwalają za pomocą jednego ruchu lub dotknięcia poznać informacje o produkcie – kraj i region jego pochodzenia, gatunek czy właściwości odżywcze. Pełnią one funkcję nie tylko informacyjną, ale też edukacyjną – opisuje Marek Dąbrowski.

Gotowanie odejdzie do lamusa? Nie w Polsce…

Przewidując rynkowe trendy dużo mówi się o tym, że wkrótce ludzie zrezygnują z gotowania w domach. Eksperci firmy Wanzl, która zajmuje się wyposażaniem sklepów, przekonują, że w wielkich megapolis takich jak Tokio czy Nowy Jork, rozległe centra handlowe przestają być opłacalne ekonomicznie. Ich miejsce zajmą rozliczne sklepy convenience, zlokalizowane na parterze wysokościowców, w których mikorapartamenciki nie będą miały kuchni i lodówki. Czy zatem składowanie żywności i gotowanie w domu należą już do przeszłości? Nasi rozmówcy są sceptycznie nastawieni do takich wizji, szczególnie jeśli chodzi o Polskę.

- Tempo życia i ciągły pośpiech sprawiają, że ludzie stają się coraz bardziej wygodni. Stale poszerzająca się oferta i rosnąca jakość dań gotowych sprawiają, że coraz więcej ludzi decyduje się na odejście od samodzielnego przygotowywania posiłków. Rośnie popularność kącików bistro, ale moim zdaniem nie zagraża to typowym restauracjom. Sklepy są miejscem robienia zakupów, które traktowane jest raczej w kategorii obowiązku i zadania do wykonania, jedzenie zaś kojarzy się z przyjemnością i lepiej smakuje w dedykowanej temu przestrzeni restauracji, czy food hali – mówi Marek Dąbrowski, ‌Food & Beverage Consultant, Cushman‌ ‌&‌ ‌Wakefied.

- Wiele danych wskazuje, że zarządy sklepów spożywczych sprzedających podstawowe produkty spożywcze mogą spać spokojnie. Ponad połowa Polaków deklaruje, że lubi gotować. Prawie 90% regularnie jada w domu. W ostatnich latach mamy wręcz wysyp blogów kulinarnych, a rozpoznawalni kucharze zyskują wręcz miano celebrytów. Nic nie wskazuje więc na to, że Polacy zrezygnują z gotowania w domach – przekonuje Maciej Bazyl.

Z drugiej strony liczba osób odwiedzających lokale gastronomiczne regularnie wzrasta. Rośnie również częstotliwość wizyt w restauracjach a także średnie kwoty zostawiane w lokalach gastronomicznych. Szczególnie wśród ludzi młodych. Mamy więc do czynienia ze zmianą zwyczajów żywieniowych Polaków w stronę czerpania przyjemności z jedzenia jako takiego. Co to oznacza w praktyce?

– Sklepy powinny zacząć myśleć bardziej kategoriami okazji, z jakich klienci robią zakupy, niż produktami jako takimi. Co oznacza, że oferta produktów podstawowych będzie nadal potrzebna, lecz klienci będą z niej korzystać głównie dla przyjemności gotowania oraz w celu dbania o zdrowie. Mądrzy retailerzy patrząc z tej perspektywy mogą więc zacząć ułatwiać klientom dokonanie właściwego wyboru produktów, a także sugerować nowe dania. Na przykład poprzez sugestię przepisów, wspieranych filmami instruktarzowymi oraz odpowiednim oznakowaniem produktów i gotową listą zakupową – podpowiada nasz rozmówca.

Jego zdaniem szybko rosnąć będzie też kategoria produktów gotowych oraz półproduktów, gdyż część konsumentów będzie bardziej ceniła szybkość. Sieci sklepów patrzących przyszłościowo mogą więc pójść o krok dalej i skomponować elastyczną ofertę, której podstawowym założeniem będzie oszczędność czasu, ale też swoboda w miejscu i sposobie konsumpcji.

- Wyjście poza oferowanie produktów, dań gotowych czy strefy bistro i spojrzenie z perspektywy odpowiednich okazji, dla której klienci robią zakupy pozwoli sieciom handlowym na zbudowanie dużo bardziej dopasowanej do potrzeb rynku oferty. Z pewnością w najbliższym czasie coraz większa liczba dużych sklepów spożywczych będzie inwestowała w strefy bistro, a także dania gotowe. Prawdziwą rewolucję zrobią jednak te sieci, które zrozumieją dlaczego ich klienci dokonują takich, a nie innych wyborów i skonstruują ofertę złożoną z wielu elementów, której celem będzie albo zwiększyć przyjemność z gotowania i odkrywania nowych przepisów albo uwolnienie czasu i zapewnienie swobody w sposobie konsumpcji przy jednoczesnym nierezygnowaniu z jakości posiłku – podsumowuje Maciej Bazyl.