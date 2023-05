Piekarnia z drive thru. To pomysł Chaud Pain

Kawałek Paryża w centrum Warszawy – tak nazywano pierwszy lokal Chaud Pain (fr. gorący chleb) znajdujący się w budynku Hotelu Europejskiego przy ul. Ossolińskich 3. Po blisko półtora roku Project Warszawa otwiera trzy nowe punkty rzemieślniczej piekarni. Wszystkie znaleźć można w centrum Warszawy (Pl. Konstytucji 6, al. Niepodległości 142A oraz ul. Tamka 43).

Oferta warszawskich lokali Chaud Pain

Przy Placu Konstytucji 6 znajdziemy niedużą piekarnię Chaud Pain, w której otrzymamy świeże pieczywo oraz kawę przelewową wyłącznie na wynos. Przy alei Niepodległości 142A lokal posiada dodatkowo mały ogródek, w którym można usiąść i wypić kawę lub zjeść wypieki bezpośrednio na miejscu. Punkt przy Tamce 43 będzie największy i zostanie otwarty w czerwcu. Lokalem z najbogatszą różnorodnością oferty pozostaje piekarnia przy ul. Ossolińskich 3, zlokalizowana w budynku Hotelu Europejskiego, która poza wypiekami oferuje również wyborne wina, produkty delikatesowe premium, m.in. z Francji i Hiszpanii oraz klimatyczny ogródek.

Piekarnia z drive thru

Jak podkreślają przedstawiciele Chaud Pain, w nowej lokalizacji przy al. Niepodległości wprowadzono dodatkowo opcję drive thru. Wystarczy wcześniej zadzwonić, złożyć zamówienie i umówić się na odbiór pieczywa, które pracownik piekarni przyniesie do samochodu. Jak dodaje Antoine Azaïs, Dyrektor grupy Project Warszawa, w skład której wchodzi piekarnia Chaud Pain: W każdym z lokali warto również telefonicznie rezerwować wcześniej wypieki, ponieważ… znikają z lad niezwykle szybko! Tym, którzy nie mogą kupić ulubionych smakołyków w drodze na uczelnię czy do pracy, polecamy telefoniczną rezerwację wypieków i odbiór ich w godzinach popołudniowych. Studenci, za okazaniem legitymacji, otrzymają atrakcyjne rabaty na nasze produkty.

Twórcy grupy Project Warszawa nie zdradzają dalszych planów dotyczących rozwoju sieci piekarni Chaid Pain. Mają nadzieję, że nowe lokalizacje przyniosą marce większą rozpoznawalność na warszawskiej mapie kulinarnej.