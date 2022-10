Piekarnie stają się nierentowne. Lokale będą wykupywane przez sieci franczyzowe?

Posłanka Mirosława Nykiel zaapelowała do premiera Morawickiego ws. sytuacji branży piekarniczej na Podbeskidziu i w całej Polsce.

Branży piekarniczej w Polsce grozi katastrofa

Mirosława Nykiel pisze: " (...) Do mojego biura zwrócili się przedstawiciele Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Otrzymałam wiele niepokojących komunikatów sprowadzających się do twierdzenia, iż branży piekarniczej w Polsce grozi katastrofa. Nieustannie wzrastające ceny za prąd i gaz, niestabilność i nieprzewidywalność prawa (w tym podatkowego) powodują, że produkcja wypieków staje się nierentowna. Przedsiębiorcy upominają się o potraktowanie producentów chleba jako wymagających istotnych i realnych działań ochronnych. Prognozuje się, że lokale, jakie pozostaną po nierentownych piekarniach, zostaną wykupione przez zagraniczne sieciowe sklepy franczyzowe. Należy podkreślić że wprowadzona w ramach Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 obniżka podatku VAT z 5% do 0% na pieczywo i pomoc, jaka miała za tym iść, została oceniona jako nietrafiona. Przedsiębiorcy argumentują, że “Przedsiębiorcy z branży (piekarniczej) są płatnikami VAT i rozliczają się głównie w cenach netto. Zmiana ta (obniżenie VAT-u do 0), w praktyce, nie stanowi dla nich żadnej pomocy”.

Posłanka w swojej interpelacji pyta premiera:

1. Czy uważa Pan obniżenie podatku VAT z 5% do 0% jako wystarczające w pomocy producentom pieczywa? Jeśli nie, to jakie inne działania rząd podjął w celu zapobieżenia katastrofie polskiego rynku piekarniczego?

2. Co rząd zamierza zrobić dla lokalnych producentów pieczywa, aby nie groziło im zamknięcie piekarni?

3. Czy zapoznał się Pan z listem otwartym Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie z dnia 22 sierpnia br.? Czy wystosował Pan odpowiedź na ten list? Czy rząd zgadza się z postulatem przedsiębiorców, aby ceny energii elektrycznej i gazu wykorzystywanych do produkcji pieczywa zostały obniżone w formie specjalnych taryf? Jeśli nie, to dlaczego?

Jak tylko pojawi się odpowiedź rządu, zaktualizujemy materiał.

O co proszą piekarze?

Piekarze apelują o to, aby rząd obniżył ceny gazu i energii elektrycznej w formie specjalnych taryf, pod warunkiem że ten prąd i gaz będzie wykorzystywany do wypieku pieczywa.

Jednocześnie wskazano, że 22 sierpnia br. Cech Rzemiosł Spożywczych w Krakowie skierował do Pana list otwarty przedstawiający wnioski i propozycje wyjścia z tej dramatycznej sytuacji.

List piekarzy do premiera Morawieckiego

W liście otwartym, kóry został wysłany na początku roku czytamy m.in.: "(...) drastyczne podniesienie cen chleba oraz wyrobów piekarsko-cukierniczych, jako wyrobów podstawowej potrzeby, spowoduje dalsze narastanie inflacji a problem będzie się pogłębiał. Aby powstrzymać gwałtowny wzrost cen potrzebne jest rządowe wsparcie w postaci rozszerzenia „Tarczy Antyinflacyjnej” także na małych i średnich przedsiębiorców branży piekarskiej i cukierniczej. Co do zakresu przedmiotowego takiej pomocy – chodzi głównie o uzyskanie efektu w postaci znaczącego obniżenia (nawet tymczasowego) cen gazu stosowanego w piekarniach i cukierniach do wypieku wyrobów, do poziomu analogicznego jak dla gospodarstw domowych. W ocenie rzemieślników – ceny chleba oraz wyrobów piekarsko-cukierniczych mogą stanowić (niedużym globalnie kosztem w stosunku do przewidywanych korzyści) swoistą „kotwicę” dla narastającej inflacji. Powyższy postulat jest w naszej ocenie tym bardziej racjonalny, że istnieje realna szansa, że wysokie ceny gazu na rynkach światowych mają charakter przejściowy.