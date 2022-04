Pierwszy kwartał za nami - roszady personalne, tarcza w walce z inflacją, bojkot konsumencki po polsku

Kto zmienił handlowe barwy w tym roku?

Jakie zmiany personalne w firmach handlowych przyniósł pierwszy kwartał 2022 roku? To m.in. roszady w Kauflandzie, Pepco, Eurocashu czy Allegro.

Do zarządu Kaufland Polska dołączyła Laura-Elena Manu. Nowa członkini zarządu jest odpowiedzialna za departament zakupu i strategię marketingową sieci. Pochodząca z Rumunii Laura-Elena Manu to ekspertka z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w branży handlowej. Karierę rozpoczęła w 2003 r. w Rumunii jako kupiec w firmie Rewe, będącej właścicielem XXL Mega Discount i Penny Market. Po pięciu latach związała się zawodowo z siecią Kaufland. - Objęcie stanowiska członka zarządu sieci Kaufland w Polce jest dla mnie dużym wyróżnieniem, ale i wyzwaniem. Od pierwszych dni pracy staram się dokładnie poznać specyfikę polskiego rynku FMCG, aby działania Departamentu Zakupu jak najlepiej odpowiadały na potrzeby lokalnych klientów. Wierzę, że z tą wiedzą, a także doświadczeniem, jakie zebrałam, pracując już dla naszej spółki w innych krajach, przyczynię się do rozwoju marki Kaufland w Polsce – mówi Laura-Elena Manu, członkini zarządu Kaufland Polska.

W skład zarządu Kaufland Polska wchodzą aktualnie: prezes Gunnar Günther, a także członkowie zarządu: Marcin Łojewski, Ewelina Jarosińska, Adam Madeja, Gabriel Čuka i Laura-Elena Manu.

Pod koniec lutego Grupa Allegro rozpoczęła proces sukcesji prezesa, szukając doskonałego kandydata lub kandydatki z grupy lub spoza niej, podczas gdy Francois Nuyts będzie nadal kierował firmą. Obecny prezes planuje pozostać u steru nawet do końca 2022 roku, aby zapewnić płynne przekazanie funkcji i odpowiednie wdrażanie projektów Allegro.

„Pozostaję w pełni zaangażowany w zespół i firmę oraz skupiony na jej planach. Będę też wspomagał proces wyboru i wdrażania kolejnego prezesa, który z pewnością wprowadzi Allegro na nowe wyżyny” – powiedział Francois Nuyts. „Allegro realizuje swój potencjał jako jedna z największych spółek giełdowych w Polsce i szykuje się do rozwoju na arenie międzynarodowej. Daje mi to poczucie niesamowitej dumy z organizacji, którą cały Zespół budował i buduje. Sam proces zmiany na moim stanowisku dopiero się zaczyna, a ja zostaję na miejscu, by wspierać wszystkie przełomowe projekty, które Allegro wdraża.” Nuyts jest prezesem Allegro od sierpnia 2018 roku.

Z początkiem lutego 2022 na czele MediaMarktSaturn Polska stanął Andrzej Jackiewicz, który na stanowisku prezesa zarządu zastąpił Alpaya Günera. Nowy CEO współpracuje z gigantem elektroniki użytkowej już od jesieni ubiegłego roku.

Nowy prezes będzie kontynuował strategię rozwoju omnichannel sieci MediaMarkt i umacniał jej pozycję na polskim rynku. Do polskiego oddziału firmy dołączył już w listopadzie 2021 roku, by uczestniczyć w procesie kompleksowego wdrożenia i zapewnić płynną zmianę na stanowisku. Ten proces właśnie się zakończył i Andrzej Jackiewicz objął z początkiem lutego br. stery zarządu, w skład którego wchodzą również Onur Dogay na stanowisku Dyrektora Zarządzającego ds. Handlowych (COO) oraz Wojciech Wieroński jako Dyrektor Zarządzający ds. Finansów (CFO).

- Cieszę się, że 2022 rok zaczynam we współpracy z MediaMarktSaturn, europejskim liderem na rynku elektroniki użytkowej. Postępująca digitalizacja i rosnące wymagania konsumentów w tym zakresie stanowią ogromny potencjał do rozwoju naszej strategii omnichannel. Chcemy być pierwszym wyborem dla użytkowników nowych technologii, dlatego we wszystkich kanałach sprzedaży będziemy wzmacniać pozytywne doświadczenia klientów, nawet tych najbardziej wymagających. W celu realizacji naszych zamierzeń niezwykle istotne będzie strategiczne partnerstwo z kluczowymi dostawcami – podkreśla Andrzej Jackiewicz, nowy prezes zarządu MediaMarktSaturn Polska.

1 lutego br. Marina Dubakina przejęła obowiązki Karin Sköld wynikające z członkostwa w zarządzie IKEA Retail w Polsce. Karin Sköld objęła stanowisko zastępcy dyrektora ds. operacyjnych w Grupie Ingka.

„Jestem głęboko przekonana, że doświadczenie w handlu detalicznym i pasja do tworzenia lepszego życia dla wielu ludzi, którymi wyróżnia się Marina, będą stanowić istotną wartość, umożliwiającą dalszy rozwój IKEA Retail w Polsce. Cieszę się, że na moim nowym stanowisku w Grupie Ingka nadal będę odpowiedzialna za działalność IKEA Retail w Polsce, która jest tak bliska mojemu sercu” – mówi Karin Sköld, dotychczasowa Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce. Karin obejmuje funkcję w Grupie Ingka, w ramach której będzie odpowiadać za kilka kluczowych dla IKEA rynków: oprócz Polski będzie to m.in. Szwecja, Hiszpania oraz jeden z największych rynków – Stany Zjednoczone.

Nowa członkini zarządu IKEA Retail w Polsce, Marina Dubakina, dołączyła do IKEA ponad 18 lat temu i ma bogate doświadczenie w strukturach firmy. Swoją przygodę z IKEA rozpoczęła w Rosji, gdzie ostatnią funkcją, jaką pełniła, było stanowisko Dyrektorki ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 2014 r. zdobywała doświadczenie w Szwecji, rozwijając się jako asystentka Prezesa Zarządu Grupy Ingka. Następnie pracowała jako Dyrektorka Regionu w Barcelonie, a w 2021 r. przeprowadziła się do Polski, gdzie objęła stanowisko Dyrektorki Regionalnej w IKEA Retail odpowiedzialnej za sześć lokalnych rynków w ramach Regionu Zachodniego.

Zarząd Eurocash S.A. poinformował, że 31 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Eurocash podjęła uchwałę o powołaniu ze skutkiem od dnia 1 lutego br. na stanowiska członków zarządu spółki Dariusza Stolarczyka oraz Tomasza Polańskiego.

Dariusz Stolarczyk objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment detaliczny w Grupie Eurocash. Stolarczyk w latach 1998 - 2007 roku pracował w Accenture jako dyrektor zarządzający działu doradztwa branży przemysłu i handlu. W latach 2007 - 2013 był członkiem zarządu NFI EMPIK Media & Fashion, gdzie odpowiadał za operacje, IT i łańcuch dostaw. W latach 2013 – 2018 pracował dla Eton Park Fund jako wiceprezes RUCH S.A. z odpowiedzialnością za operacje, zarządzanie prasą, logistykę oraz multikanałowy e-commerce. Dodatkowo w latach 2012 - 2016 Dariusz Stolarczyk był członkiem rady nadzorczej Asseco Poland oraz Globe Trade Center. W kwietniu 2018 r. dołączył do Grupy Eurocash jako prezes zarządu spółki Eurocash Serwis sp. z o.o. i doprowadził do znaczącego zwiększenia sprzedaży, poprawy rentowności i zwiększenia udziałów rynkowych spółki.

Tomasz Polański objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment hurtowy w Grupie Eurocash. Polański od 2009 r. zarządza jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash – początkowo Eurocash Serwis, a następnie od 2013r. Eurocash Dystrybucja. Jako dyrektor generalny odpowiadał za tworzenie i realizację strategii jednostki biznesowej, realizację celów finansowych poprzez zarządzanie sprzedażą, marżą i kosztami. W ramach zarządzania Eurocash Dystrybucja Tomasz Polański brał udział w procesie hurtowej digitalizacji sprzedaży poprzez platformę eurocash.pl.

Pod koniec stycznia dyrektor generalny Pepco Group Andy Bond poinformował o zamiarze ustąpienia ze stanowiska z końcem marca z powodów zdrowotnych. Rada dyrektorów powołała Trevora Mastersa, obecnie dyrektora operacyjnego i dyrektora zarządzającego Pepco, na stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego, począwszy od końca marca 2022 r.

Andy Bond pozostanie doradcą zarządu do końca bieżącego roku finansowego. Bond w Grupie Pepco przepracował dziesięć lat, z czego siedem lat na stanowisku dyrektora generalnego.

Styczeń pod znakiem inflacji, przygotowań do tarczy i kary nałożonej na Kaufland

Styczeń 2022 upłynął w handlu pod znakiem inflacji i przygotowań do jej zahamowania poprzez tarczę antyinflacyjną i zerowy VAT na żywność.

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w grudniu 2021 r. do 8,6% r/r wobec 7,8% w listopadzie. Tym samym inflacja osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2000 r. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (8,6% r/r w grudniu wobec 6,4% w listopadzie), która podniosła inflację o 0,6 pkt. proc. Jednocześnie była to najwyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych od maja 2011 r.

