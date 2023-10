Pierwszy sklep autonomiczny Orlenu już stoi

Na Dworcu PKS Zachód w Warszawie rozpoczęły się testy pierwszego automatu sklepowego pod marką ORLEN w ruchu. Klienci mają do dyspozycji szeroki asortyment produktów: od przekąsek, dań gotowych oraz napojów, po lubianą i dobrze znaną ze stacji ORLEN kawę. W ofercie znajdują się również środki higieny osobistej, takie jak chusteczki czy pasta do zębów.

– Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku przewiduje dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. Kluczem do realizacji tych planów są innowacje, które odpowiadają na rosnące potrzeby klientów. Taką innowacją w naszej ofercie jest zautomatyzowany punkt sprzedaży, łączący całodobową dostępność i łatwość obsługi z szerokim asortymentem produktów. Testowane rozwiązanie ma duży potencjał, ponieważ oferuje klientom komfort i niezależność bez konieczności rezygnowania z jakości i możliwości wyboru. To kolejny krok w rozwoju formatu ORLEN w ruchu, który może zadecydować o naszych przewagach na bardzo konkurencyjnym rynku sprzedaży detalicznej – mówi Łukasz Porażyński, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Detalicznej ORLEN.