PIG: Odmrażanie gospodarki zbyt ostrożne

Cieszymy się z odmrażania gospodarki. Daje to nadzieje na powrót do względnej normalności w najbliższym czasie. Jest jednak kilka decyzji, które nas zaskakują i uważamy, że można byłoby je zmodyfikować na korzyść przedsiębiorców - uważa Północna Izba Gospodarcza.

Rząd przed długim majowym weekendem zdecydował się na ogłoszenie „mapy drogowej” odmrażania gospodarki w kolejnych tygodniach. W opinii Północnej Izby Gospodarczej pozytywnie należy ocenić fakt, że gospodarka będzie odmrożona i przedsiębiorcy wrócą do pracy. Oznacza to, że jest szansa, że sezon letni przestanie być czasem kolejnych strat i zadłużania się. W opinii Izby pewne odmrożenia mogłyby jednak następować szybciej. Wiele branż może działać w reżimie sanitarnym i „przytrzymanie” ich w lockdownie jest działaniem trudnym do uzasadnienia.

– Przedsiębiorcy podzielili się w tym temacie na pół: jedni odetchnęli z ulgą, że wracają, że jest plan działania na kolejne miesiące. Inni są rozczarowani np. faktem, że branża fitness musi tak długo czekać lub tym, że hotele zaczną działać dopiero od 8 maja – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Cieszymy się z otwarcia gospodarki

Ostatnie statystyki epidemiologiczne oraz stanowisko Ministra Zdrowia napawają nadzieją, że szczyt trzeciej fali koronawirusa jest za nami. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy przez ponad pół roku znajdowali się w ciężkich uściskach lockdownu mogą wreszcie patrzeć w przyszłość z nadzieją na wznowienie działalności i dalsze rozwijanie swoich firm. Najtrudniejsza sytuacja jest w tych branżach, które były zamknięte. Przemysł, gospodarka morska i transport nie mogły narzekać na brak klientów i zleceń. W znacznie gorszej sytuacji znajduje się turystyka, gastronomia, handel w centrach handlowych czy hotelarstwo. Te branże powinny zostać otwarte w pierwszej kolejności.

- Cieszymy się z otwarcia gospodarki i odmrażania gospodarki. Daje to nadzieje na powrót do względnej normalności w najbliższym czasie. Jest jednak kilka decyzji, które nas zaskakują i uważamy, że można byłoby je zmodyfikować na korzyść przedsiębiorców. Uważamy, że hotele po 8 maja powinny mieć możliwość przyjmowania klientów zarówno w restauracjach jak i centrach odnowy biologicznej. Dla wielu hoteli baza wellness jest magnesem na klientów, pozbawianie możliwości działania tych sektorów powoduje, że wiele pracowników nie będzie mogło jeszcze wrócić do pracy – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.