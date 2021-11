PIH: Ewentualne przywrócenie godzin dla seniorów byłoby szkodliwym pomysłem

– Polacy docenili, że w małych sklepach zakupy są bezpiecznie – aby do nich dotrzeć, nie trzeba korzystać ze środków transportu, na niewielkiej powierzchni łatwiej utrzymać standardy sanitarne, nie ma tam wielu ludzi, a czas przebywania w nich jest krótki. Sklepy szybko wprowadziły zaostrzone procedury dotyczące zasad higieny i konsekwentnie ich przestrzegają. Cały czas dbają też o to, aby klienci przestrzegali tych reguł – dodaje Maciej Ptaszyński.

"Nie" dla godzin dla seniorów

– Zwracamy również uwagę, że ewentualne przywrócenie godzin dla seniorów byłoby, jak pokazała praktyka, zdecydowanie nietrafionym i szkodliwym pomysłem. W pełni rozumiemy, że osoby starsze potrzebują wsparcia nie tylko w tym trudnym czasie. Otrzymaliśmy liczne informacje, iż rozwiązanie to nie wspiera funkcjonowania handlu w zakresie obsługi osób starszych, a stwarza problematyczne i potencjalnie konfliktowe sytuacje zarówno pomiędzy klientami sklepów, jak i pomiędzy klientami a obsługą. Sklepy w tym czasie były niemal puste, bo z doświadczenia wiemy, że osoby starsze i tak kupują w różnych godzinach – argumentuje przedstawiciel PIH.

Maciej Ptaszyński zaznacza także, że obostrzenia wprowadzane na terenie galerii handlowych to duży problem dla małych i mikro przedsiębiorców prowadzących wyspy handlowe. – Ze względu na niższe koszty wynajmu stoiska lub wysypy w galeriach handlowych, to formaty często wybierane przez małych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, nawet startupy z kawałkiem wynajętej podłogi. Wszystko po to, żeby ograniczyć koszty. Są popularnym formatem sklepowym wyspecjalizowanym w sprzedaży jednolitego asortymentu. Są to też punkty usługowe – mówi.

Społeczna odpowiedzialność

– Apelujemy zatem o bezwzględne zasłanianie nosa i ust podczas wizyt we wszystkich sklepach oraz placówkach usługowych. Jest to także obowiązek wynikający z przepisów obowiązujących w czasie pandemii. Nie ryzykujmy utraty zdrowia innych przez nieodpowiedzialne zachowania. Pracownicy sklepów przez wiele godzin codziennie narażają swoje zdrowie, przebywając w miejscu, gdzie przewijają się setki ludzi. Uszanujmy ich pracę i zakładajmy maseczkę przed wejściem do sklepu, nie czekajmy na upomnienie, nie wdawajmy się w dyskusje, myślmy o bezpieczeństwie innych w tym trudnym czasie. Bądźmy odpowiedzialni społecznie.

Powszechne szczepienia na pewno przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników handlu oraz klientów i co ważne pozwolą uniknąć ograniczeń. Dlatego apelowaliśmy wraz z innymi organizacjami do społeczeństwa o szczepienie się, żeby uchronić się od kolejnego lockdownu.