PIH: Uszczelnienie zakazu handlu korzystne dla większości małych przedsiębiorców

1 lutego 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zmiana zakłada uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. W niedziele niehandlowe będą mogły być otwarte tylko takie placówki, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów z działalności pocztowej.

Czytaj także: Coraz trudniej uchylić się od obowiązku przestrzegania zakazu handlu

- Sama nowelizacja, pomimo że poprawia sytuację działającego na własny rachunek właściciela sklepu stającego w niedzielę za ladą, niestety zdecydowanie nie wykorzystała szansy jaką było ponowne otwarcie procesu legislacyjnego tej ważnej dla handlu i konsumentów ustawy. Dobrze należy ocenić, że powiększono i zdefiniowano katalog osób, które mogą pomagać właścicielowi, który decyduje się otworzyć sklep w niedzielę. Zdecydowanie na krytykę zasługuje fakt, że nie uwzględniono możliwości odpłatnej pomocy członków rodziny – jest to prawdopodobnie największe niedociągnięcie w tej nowelizacji. Rozwiązanie to zakłada bowiem, że członkowie rodziny, którzy na co dzień są zatrudnieni w rodzinnej firmie w niedzielę muszą pracować za darmo - informuje Polska Izba Handlu.

Ewidencja PKD to problem

- Bardzo poważne wątpliwości budzi także konieczność prowadzenia ewidencji przeważającej działalności – jest to kolejny zbędny i obciążający obowiązek dla przedsiębiorców, który można by spokojnie zastąpić istniejącymi już rozwiązaniami w zakresie raportowania, a nie dociążać nim przedsiębiorców. Podobne jak w przypadku odpłatności pomocy członków rodziny, tak w kwestii tej ewidencji Polska Izba Handlu wraz z innymi organizacjami apelowała o zastosowanie racjonalnych rozwiązań i maksymalne uproszczenie tych obowiązków czy odejście od konieczności jej prowadzenia. Jakkolwiek Senat uwzględnił te postulaty, na poziomie Izby niższej Parlamentu już tego proprzedsiębiorczego podejścia zabrakło - informuje PIH.