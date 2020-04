PIH: Zapewnienie płynów i rękawic to coraz większy problem i koszt

fot. Maciej Ptaszyński, PIH

31 marca wprowadzono nowe obowiązki dotyczące działania sklepów, aby im sprostać niezbędne jest wsparcie instytucjonalne rządu – z taka prośbą Polska Izba Handlu zwróciła się do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz. Wytyczne zakładają m.in. udostępnienie rękawiczek jednorazowych klientom oraz płynów dezynfekcyjnych. Jednak na rynku jest coraz mniejsza dostępność jednorazowych foliowych rękawic oraz środków odkażających.

– Mówimy tu o ponad 60 tysiącach sklepów spożywczych na terenie kraju funkcjonujących zarówno w ramach sieci handlowych, jak i handlowców niezależnych. Wszystkie te podmioty, aby funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami potrzebują możliwości nabycia tych produktów, co na tę chwilę stanowi coraz większy problem i koszt. Przykładowo cena rękawiczek jednorazowych wzrosła z w ostatnim czasie około 30-krotnie. – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Zgodnie informacjami docierającymi do Polskiej Izby Handlu dystrybutor płynu dezynfekcyjnego różnicuje ceny tego produktu w zależności odbiorców. Oferuje go odbiorcom biznesowym w cenie o kilkadziesiąt procent wyższej niż odbiorcom detalicznym. W sytuacji konieczności sprostania nowym wymogom sanitarnym powoduje to dodatkowe bardzo duże obciążenie finansowe i organizacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce.

– W kwestii dostępu do płynów dezynfekcyjnych i środków ochrony dla pracowników handlu zwracaliśmy się już do Ministerstwa Rozwoju kilkakrotnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ponownie jednak apelujemy o podjęcie pilnych działań w zakresie ułatwień dla branży handlu w nabywaniu płynów dezynfekcyjnych i rękawiczek dla klientów. Zwracamy też uwagę na potrzebę ustabilizowania cen tych produktów, które obecnie stały się warunkiem funkcjonowania sklepów, a tym samym warunkiem zaopatrzenia społeczeństwa w żywność – dodaje Maciej Ptaszyński.