Piotr Duda domaga się surowych kar dla sklepów otwartych w niedziele

1 lutego br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które korzystały ze statusu placówki pocztowej. Zgodnie z nowelą w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie będą mogły działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności będą stanowić mniej niż 40 proc. przychodów ze sprzedaży.

Wejście w życie nowelizacji skomentował w mediach społecznościowych przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda.

Piotr Duda domaga się kar dla sklepów otwartych w niedziele

– Można powiedzieć: nareszcie. Czekaliśmy na to długo, dlatego że dzisiaj, mam nadzieję, skończy się wreszcie zabawa w paczkomaty przez duże sieci handlowe i rozpocznie się normalne przestrzeganie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę – powiedział Piotr Duda.

Czytaj także: Piotr Duda: Dzięki Solidarności udało się wywalczyć niedziele wolne od handlu

– I z tego miejsca apeluję do wszystkich pracowników, ale także obywateli w naszym kraju, którym zależy na tym, aby pracownicy w handlu też mieli odpoczynek. Jeżeli zauważą, że w niedzielę są otwarte sklepy czy sieci handlowe, by te procedery zgłaszali do inspekcji pracy. A te inspekcje pracy powinny nakładać w takich wypadkach najwyższe kary, czyli te po 100 tysięcy złotych – zaapelował przewodniczący Solidarności.