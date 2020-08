Piotr i Paweł stracił lokalizację w Galerii Metro

Piotr i Paweł zamknął sklep w Galerii Metro przy ul. KEN w Warszawie. Placówka nie przejdzie transformacji na sklep SPAR.

Ostatnio zamknięto też Piotr i Paweł w Home Park Targówek w Warszawie oraz w Białymstoku przy Al.1000-lecia Państwa Polskiego oraz Avenidzie Poznań. Nie pojawią się w nich placówki z logo SPAR.

Przychód SPAR w Polsce na koniec marca 2020 r. wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł. Piotr i Paweł przed restrukturyzacją generował ok. 2 mld zł rocznie. Obecnie do sieci SPAR należy ponad ok. 216 placówek. Firma ma w planach posiadanie 400 sklepów w ciągu najbliższych czterech lat.