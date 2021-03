Piotr i Paweł w Starym Browarze zlikwidowany

Były już klient 2021-03-02 20:18:57

Sukces goni sukces.. czy do końca roku zostanie jakiś sensowny duży sklep czy tylko format Żabka+ ? Oj chyba zarząd powinen wypłacić sobie premie. Co zostało w Poznaniu do zamknięcia ? Plaza, Malta, Malwowa, Promienista (zaraz Intermarche i tak ją wykończy). Luboń pewnie też za moment. W Browarze niedawno zmienili logo na Spar. Nic z tego nie będzie.