Piotr i Paweł zmienił się w WSS, a SPAR rozwja format mini

Spółka Piotr i Paweł Detal to obecnie WSS Detal, Piotr i Paweł to WSS Dystrybucja a Grupa Piotr i Paweł to WSS Nieruchomości. Takie zmiany zostały zarejestrowane w KRS tych spółek.