PiS chce zmieniać handel, SPAR rezygnuje z Polski, Carrefour z zarzutami UOKiK

PiS-u pomysły na handel

Po niezrealizowanym pomyśle nacjonalizacji sieci sklepów franczyzowych Żabka wraca pomysł budowy polskiej sieci sprzedaży znajdującej się w rękach państwa.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował, że powstała przed rokiem Krajowa Grupa Spożywcza ma zapewniać Polsce bezpieczeństwo żywnościowe. Wskazał również, że polskie rolnictwo musi mieć większy udział w handlu.

- Przed nami odbudowanie branży przetwórczej, Krajowa Grupa Spożywcza musi również iść w stronę budowy polskiej sieci sprzedaży – stwierdził Telus.

Obecnie działa sklep internetowy polskie-smaki.pl, który jest własnością Krajowej Grupy Spożywczej. Platforma e-commerce oferuje gamę takich produktów, jak cukry, cukierki, mąki, kasze, przetwory owocowo-warzywne, płatki oraz otręby. Państwowa sieć sklepów stacjonarnych miałaby oferować podstawowe produkty gospodarstwa domowego, żywność, chemię gospodarczą i inne artykuły codziennego użytku. Nie wiadomo jeszcze, kiedy mogłaby rozpocząć działalność.

Rząd zapewnia, że chce wspierać polskich producentów.

- Podejmiemy starania, by jak najlepiej wyegzekwować przepis, by m.in. supermarkety mogły prezentować tylko 20 proc. tych artykułów pod własną marką. Naszą strategią jest skrócenie drogi od pola do stołu - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Z kolei Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, przedstawił program "Lokalna półka". Główne założenia? Markety w swojej ofercie powinny mieć minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

Sąd Najwyższy podziela stanowisko PIP. Sklep to nie wypożyczalnia

Sąd Najwyższy w sprawie łamania zakazu handlu w niedziele dwukrotnie orzekł na korzyść Państwowej Inspekcji Pracy. Sprawy dotyczyły korzystania przez placówkę handlową z wyjątku na wypożyczalnię sprzętu sportowego.

W dniu 13 września 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację wniesioną przez Prokuratora Generalnego na wniosek Głównego Inspektora Pracy – na niekorzyść obwinionego (sygn. akt III KK 155/23) – w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2022 r. (sygn. akt II Ka 457/22 ). Sprawa ta dotyczyła korzystania przez placówkę handlową z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, poprzez wstawienie do sklepów – zajmujących się głównie sprzedażą alkoholu – regałów, na których wyeksponowano sprzęt sportowy oferowany do wypożyczenia klientom sklepów.

20 września 2023 r. odbyła się druga rozprawa (sygn. akt III KK 647/22) ws. tego samego przedsiębiorcy. Sąd Najwyższy ponownie przychylił się do wniosku PIP i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.

Sąd Najwyższy uznał zasadność wniesionych kasacji. W ustnych motywach wyroku Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratora Generalnego co do sposobu rozumienia wskazanego wyżej przepisu. Zgodnie z interpretacją przyjętą przez oba te organy, a podzieloną przez Sąd Najwyższy, możliwość korzystania z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, nie zachodzi w sytuacji, gdy na terenie placówki handlowej zorganizowana zostanie wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego, wypożyczalnia książek itp.

Polski biznes SPAR na sprzedaż!

The SPAR Group Limited ogłosiła decyzję o podjęciu strategicznych działań w kierunku sprzedaży biznesu SPAR w Polsce. Sieć SPAR Polska obejmuje 212 sklepów detalicznych – zarówno korporacyjnych, jak i prowadzonych przez niezależnych operatorów detalicznych, firmę produkującą dania gotowe oraz dwa regionalne centra dystrybucyjne w południowej oraz środkowej Polsce.



- Utrzymując pozytywne nastawienie do możliwości i perspektyw rozwoju handlu detalicznego na dynamicznym i rosnącym rynku w Polsce, zespół zarządzający i pracownicy SPAR będą nadal pracować zarówno nad wzrostem, jak i rozwojem działalności SPAR w Polsce. W celu zapewnienia dalszej obecności marki SPAR w Polsce, bezpieczeństwa kontrahentów, partnerów detalicznych oraz zespołu w Polsce, jak również utrzymania obecnego polskiego biznesu SPAR, The SPAR Group potwierdziła, że nadal będzie zapewniać wymagane wsparcie dla SPAR Polska do czasu sfinalizowania procesu znalezienia odpowiedniego i wiarygodnego inwestora - podała spółka w oświadczeniu.

Carrefour z zarzutami UOKiK

Carrefour Polska może nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty spółce. Zastrzeżenia budzi nieuzasadnione pobieranie opłat od kontrahentów za transport towarów z magazynu centralnego do sklepów sieci.

- Centralna dystrybucja towarów jest integralną częścią modelu biznesu sieci handlowych i leży w ich interesie, dlatego niedopuszczalne jest żądanie od dostawców opłat za transport z głównego magazynu do sklepów. W rzeczywistości jest to przerzucenie przez sieć kosztów własnej działalności na kontrahentów. Ta nieuczciwa praktyka może dotyczyć spółki Carrefour Polska. Za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej grozi jej kara do 3 proc. obrotu – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Orlen planuje pilotaż konceptu samoobsługowego sklepu z artykułami FMCG

Orlen planuje pilotaż konceptu samoobsługowego punktu sprzedaży detalicznej dla kategorii FMCG. Koncern ogłosił zapytanie o informację w tym zakresie.

Publikując zapytanie "Pilotaż konceptu samoobsługowego punktu sprzedaży detalicznej dla kategorii FMCG sieci Orlen", koncern wyjaśnił, że jego przedmiotem "jest weryfikacja dostępnych na rynku innowacyjnych rozwiązań dla małoformatowych obiektów sprzedaży".

W ogłoszeniu wskazano m.in., że samoobsługowy punkt sprzedaży detalicznej należy traktować jako obiekt, w którym klient będzie mógł zrealizować zakup bez udziału fizycznego sprzedawcy. "Orlen w ramach pilotażu zakłada współpracę z konsorcjum lub dostawcą, który jest w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązanie opisanego zagadnienia" - zaznaczył koncern.

Kłopoty w Pepco

Trevor Masters zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Pepco Group ze skutkiem natychmiastowym.

Andy Bond, prezes zarządu, obejmie stanowisko prezesa wykonawczego. Będzie zarządzał firmą do czasu powołania dyrektora generalnego.

W ostatnich tygodniach Grupa Pepco odczuwała trudniejsze warunki handlu na naszych głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, przy słabszym popycie konsumenckim na kluczowe kategorie, tj. odzież i towary ogólnego przeznaczenia. W efekcie odnotowano niższe od oczekiwany chprzychody Pepco w sierpniu, które pogorszyły się we wrześniu, przy ujemnej dynamice porównywalnej sprzedaży i słabszych niż oczekiwano wynikach nowych sklepów.

Słabsza sprzedaż, wraz z utrzymującą się presją inflacyjną po stronie kosztów oraz wpływem inwestycji w nowe sklepy, spowodowały dalszą korektę w dół prognozy na cały rok 2023.

- Obecnie spodziewamy się, że bazowa EBITDA za rok obrotowy 2023 (MSSF 16) wyniesie około 750 mln euro (w porównaniu do EBITDA za rok obrotowy 2022 w wys. 731 mln euro). Niezależnie od słabszego niż oczekiwano wyniku finansowego, Grupa ma silny bilans oraz zapewnioną płynność poprzez dostęp do 400 mln euro w postaci gotówki i kredytów oraz niezmiennie generuje wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Podjęliśmy natychmiastowe i zdecydowane kroki w celu reorientacji struktury zarządzania Grupą biorąc pod uwagę obecne wyniki, trudne trendy konsumenckie oraz niedawne ustąpienie dyrektora generalnego - napisano w specjalnym komunikacie.

Spożywczy gigant wchodzi do Polski

Lulu Group International otworzy w Polsce swoje pierwsze centrum logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowa inwestycja to kolejny krok w ekspansji spółki, który umocni jej pozycję jako jednego z najważniejszych graczy na światowym rynku handlowym. Dzięki nowemu centrum logistycznemu zwiększy się także dostępność lokalnych produktów z Polski na półkach sklepów należących do grupy Lulu. W efekcie czego nastąpi także zacieśnienie współpracy między polskimi producentami i dostawcami a kontrahentami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W ramach współpracy z naszym krajem, firma podpisała również porozumienie z Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury. Regionalne lotnisko stało się dzięki temu głównym partnerem logistycznym spożywczego giganta w Polsce. Wysyłane z portu logistycznego produkty obejmują owoce, wyroby mięsne, nabiał oraz różnorodne dodatki spożywcze. Łączny wolumen towarów odprawionych i wysłanych z lotniska w Szymanach w ostatnim roku przekracza 200 ton.

LuLu Group International to międzynarodowy konglomerat z siedzibą w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, założony w 2000 roku przez Yusuffa Ali M. A. Grupa działa w 23 krajach na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji, Stanach Zjednoczonych i Europie. Posiada 254 sklepy detaliczne oraz 25 centrów handlowych w 9 krajach, wspierane przez operacje zaopatrzeniowe w 15 krajach.

Eurocash otwiera nowy rozdział w Delikatesach Centrum

Zgodnie z założeniami strategii biznesowej na lata 2023-2025, Grupa Eurocash otwiera kolejny rozdział w rozwoju swojej flagowej sieci franczyzowej. Delikatesy Centrum w wersji 2.0 będą rozwijane przy szerokim udziale franczyzobiorców i w modelu zrównoważonego podziału zysków. Przedsiębiorcy współdecydowali o nowych kierunkach rozwoju sieci, a od lipca br. w dedykowanych grupach roboczych uczestniczą w kształtowaniu kluczowych procesów komercyjnych i operacyjnych.

Nowy model relacji z franczyzobiorcami to największa zmiana nowej strategii 2.0. Teraz przedsiębiorcy prowadzący sklepy Delikatesów Centrum mają nie tylko współpracować z siecią, ale też decydować o kierunkach jej rozwoju. Bez zgody przedstawicieli Rady Franczyzowej zarządzający siecią nie będą mogli podjąć żadnych kluczowych decyzji – w tym np. wprowadzać zmian w asortymencie. Wiedza franczyzobiorców o konsumencie ma być jednym z kluczowych czynników determinujących decyzje, o których dotychczas decydowały głównie analizy i statystyki.

Co firma Janusza Palikota zaproponuje wierzycielom?

26 września zarząd Manufaktury Piwa Wódki i Wina złożył do sądu program w ramach postępowania układowego. Spółka podaje, że intencją planu jest spłata 100% wierzytelności w różnych formach.

- Wierzyciele zostali podzieleni na 5 grup. Pierwsza grupa obejmująca instytucje państwowe jak ZUS czy US oraz druga grupa obejmująca małych wierzycieli do 25 900 zł będą spłacone w 100% gotówką. Grupa 3 i 4, obejmujące większych wierzycieli zostaną spłacone również w 100% w formule, gdzie 30% oddane zostaje gotówką, 70% konwertowane jest na kapitał, a następnie poprzez sprzedaż akcji lub spółki będzie zapłacone gotówką - wyjaśnia zarząd Manufaktury Piwa Wódki i Wina.

W przypadku inwestorów powiązanych ze spółką, w tym Janusza Palikota, nastąpi zamiana całości wierzytelności na kapitał spółki. Po akceptacji zaproponowanego planu przez wierzycieli, sąd zatwierdzi jego realizację. Ewentualne odrzucenie planu w głosowaniu wierzycieli oznaczać będzie konieczność uruchomienia procedury upadłościowej.

Zmiany personalne w sieciach handlowych

Snjezana Bandner została prezesem zarządu MediaMarktSaturn Polska. Zastąpiła na tym stanowisku Andrzeja Jackiewicza, który zdecydował o kontynuacji kariery zawodowej poza strukturami firmy.

Witold Sowiński objął z dniem 1 września br. stanowisko dyrektora ds. franczyzy w Auchan Retail Polska. Będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój sieci franczyzowej Auchan na polskim rynku. Zastąpił na tym stanowisku Davida Lovera.

Wraz z początkiem września br. Sławomir Czarnecki objął stery Grupy Muszkieterów jako prezes zarządu ITM Polska, zastępując tym samym Davida de Bosschère’a.