Piwa smakowe na listach zakupowych pojawiają się o 94 proc. częściej

fot. Listonic



Z danych Listonic wynika, że na listach zakupowych pojawiają się piwa smakowe, kraftowe oraz bezalkoholowe, nawet jeśli wiąże się to z wyższą ceną ich zakupu. W 2020 roku największy wzrost zainteresowania odnotowały piwa smakowe (+94,17% r/r), IPA/APA (+95,94% r/r) oraz pilzner (92,54% r/r). Od stycznia do kwietnia 2021 roku zainteresowanie piwem wśród użytkowników aplikacji Listonic wzrosło średnio o 34,61% rdr.

W ubiegłym roku w kwietniu i maju, hitem były Somersby Sparkling Rose oraz Desperados Whisky Sour i Lime. Desperados był w 2020 roku piwem najczęściej dodawanym do list zakupowych (+160,88% r/r). Na majówkę zaopatrywaliśmy się zaś najczęściej w Redd’sa (+65,12% r/r) oraz w smakową wersję Fortuny (+35,28% r/r). W pierwszych tygodniach obecnego miesiąca, gdy niskie temperatury zatrzymały Polaków w domu, kupowaliśmy więcej piw o klasycznym, chmielowym smaku.

Wraz z powrotem ciepłych dni spodziewamy się ponownego wzrostu w liczbie dodań piw smakowych do list zakupowych. Zakładamy, że nawet podatek cukrowy, który wkrótce obejmie też piwa smakowe i – co za tym idzie – wpłynie na ich cenę, nie zatrzyma konsumentów, dla których smak i jakość są na pierwszym miejscu – mówi Emil Krzemiński, B2B Sales & Marketing Manager w Listonic.



Z roku na rok rośnie także zainteresowanie piwami bezalkoholowymi. Jak podaje NielsenIQ , w minionym roku piwa bezalkoholowe ponownie zanotowały wzrost popularności i przekroczyły wartość 1 miliarda złotych. Na listach zakupowych użytkowników Listonic w 2020 r. najczęściej pojawiały się Warka Radler Zero (+145,45% r/r), Tyskie 0,0% (+139,98% r/r) i Żywiec Zero (+137,26% r/r). W 2020 roku w okresie majówkowym sięgaliśmy głównie po Heineken 0% (+110% r/r), Okocim Radler (+130% r/r) i Lech Free (+159,18% r/r).



Wśród piw krafowych w 2020 roku szczególnym zainteresowaniem cieszyły się piwa Namysłów (139,44% r/r) i Zatecky (97,77% r/r). Na wyższe zainteresowanie browarem kraftowym miało również wpływ wprowadzenie mniej popularnych marek do sklepów małoformatowych.