Piwo, słodycze, kawa i herbata - znamy dni, w których ich sprzedaż jest największa

Wartość obrotów w 2022 r. (dane od stycznia do grudnia) była o 11,2% większa niż w 2021.

Liczba wizyt była dość stabilna (zmiana o 0,2%), natomiast kupiliśmy o 3,3% produktów mniej.

- Spadki ilościowych obrotów w lokalnych sklepach spożywczych, z których dysponujemy danymi transakcyjnymi nie są wyjątkową sytuacją. Inne agencje badawcze monitorujące rynek dóbr szybkozbywalnych potwierdzają tę tendencję także na poziomie całej Polski. Rosnące ceny spowodowały, że zaczęliśmy kupować mniej produktów spożywczych. Musimy także pamiętać, że trend spadkowy jest niejako „przytłumiony”. Od lutego w Polsce mieszka około miliona nowych osób z Ukrainy, które schroniły się przed wojną. Jednak nawet mimo tak wielu nowych mieszkańców Polski, ilość zakupów spadła, co może wskazywać na coraz trudniejszą sytuację finansową wielu gospodarstw domowych. – komentuje Ewa Rybołowicz, dyrektorka ds. analiz rynkowych M/platform.

Mniej zakupów w sklepach, nawet przy tak dużej liczbie Ukraińców

Średnia wartość transakcji w 2022 r. wyniosła 25,27 zł. Jest to kwota wyższa o 10,9%, czyli 2,49 zł od średniej wartości koszyka w 2021 roku. Rok temu wkładaliśmy do niego średnio 5,1 produktów, w 2022 podobnie, bo 5,0 produktów.

- W przypadku miesięcznego koszyka z grudnia br. ta różnica jest nawet większa w porównaniu rok do roku, bo wynosi 3,29 zł. W grudniu 2021 r. za średni koszyk płaciliśmy 27,14 zł, a w tym roku już 30,43 zł, czyli zgodnie z naszymi prognozami koszyk grudniowy przekroczył magiczną barierę 30 zł. Ta różnica w średniej wartości transakcji oczywiście wynika ze specyfiki grudnia, podczas którego kupujemy więcej, a często także sięgamy po produkty z wyższych półek. Dla wielu kategorii to właśnie w grudniu przypadają najlepsze dni dla obrotów w całym roku. Takimi kategoriami są m.in. alkohole mocne jak wódka czy whisky, ale także grupa kategorii kawa, herbata, kakao czy nabiał – dodaje Ewa Rybołowicz.

Najlepsze dni dla sprzedaży 7 kategorii spożywczych

Czy grudzień to najlepszy miesiąc dla większości kupowanych kategorii? Zdecydowanie nie. Na podstawie danych ze sklepów M/platform z okresu grudzień 2021-listopad 2022 przygotowano rankingi top trzech dni dla obrotów ilościowych siedmiu ważnych kategorii spożywczych.

Piwo - w które dni najlepiej się sprzedaje?

Miejsce 1: 25 czerwca, sobota

Miejsce 2: 23 lipca, sobota

Miejsce 3: 11 czerwca, sobota

Top trzy miejsca to gorące, wakacyjne soboty. 25 czerwca to pierwsza sobota wakacji, do tego bardzo gorąca. Obroty ilościowe tego dnia były większe o ponad 90% w porównaniu do średnich obrotów dziennych. Drugie i trzecie miejsca to także gorące i upalne weekendy. Wolne dni i świetna pogoda zawsze sprzyjają większej liczbie spotkań i konsumpcji piwa.

Wódka i Whisky - w które dni najlepiej się sprzedaje?

Miejsce 1: 31 grudnia, sylwester

Miejsce 2: 23 grudnia, przed wigilią

Miejsce 3: 16 kwietnia, przed Wielkanocą

Dla whisky i wódki top 3 dni obrotów są dokładnie te same. Znacząco jednak różnią się przyrosty sprzedaży. Podczas gdy dla wódki obroty w te dni wzrosły od 60-90% to w przypadku whisky mówimy o obrotach zwiększonych trzykrotnie! Wśród dziesięciu miejsc rankingu dla wódki znajduje się aż siedem grudniowych dni. Zdecydowanie więcej tego alkoholu kupujemy w czasie zimowego okresu świątecznego.

Napoje bezalkoholowe - w które dni najlepiej się sprzedają?

Miejsce 1: 1 lipca, piątek

Miejsce 2: 25 czerwca, sobota

Miejsce 3: 19 sierpnia, piątek

Wszystkie trzy dni to wakacyjne weekendy z piękną, letnią pogodą, podczas których kupowaliśmy o ponad 80% więcej sztuk różnych napojów, w tym wody. Kategoria napojów jest bardzo sezonowa i impulsowa. A wykresy najwyższych temperatur pokrywają się z wykresami rosnących sprzedaży napojów czy lodów. W weekendy większa sprzedażnapojów wynika także z większej ilości spotkań towarzyskich (grille) i przebywania w ciągu dnia na zewnątrz.

Nabiał - w które dni najlepiej się sprzedaje?

Miejsce 1: 15 kwietnia, piątek przed Wielkanocą

Miejsce 2: 15 czerwca, środa przed Bożym Ciałem

Miejsce 3: 23 grudnia, przed wigilią

Najwięcej nabiału potrzebujemy przed Wielkanocą. Patrząc na ilościowe obroty jest to różnica o ponad 10% większa w porównaniu do zakupów przedwigilijnych. Wysokie miejsce zajmują czerwcowe zakupy przed długim weekendem z Bożym Ciałem. W sezonie letnim, zyskują na znaczeniu jogurty i kefiry.

Słodycze - w które dni najlepiej się sprzedają?

Miejsce 1: 8 marca, Dzień Kobiet

Miejsce 2: 15 kwietnia, piątek przed Wielkanocą

Miejsce 3: 31 października, Halloween

Najwięcej słodyczy kupowane jest w Dzień Kobiet, co pewnie nie zaskakuje znając skalę liczebną osób, które potencjalnie mogą być tego dnia obdarowane. Pod względem ilości kolejne dni największych obrotów to Wielkanoc i Halloween. Kupujemy wtedy liczne, ale mniejsze produkty jak figurki czekoladowe i tzw. jajka niespodzianki przed świętami. Wzrasta także popyt na drobne słodycze na coraz popularniejsze wizyty dzieci podczas Halloween czy po prostu słodycze takie jak czekolady do obdarowania dzieci przy rodzinnych wizytach związanych z 1 listopada

Jeśli układalibyśmy ranking pod względem wartości miejsce drugie i trzecie należałoby do Dnia Matki oraz Walentynek, na które kupujemy droższe zestawy czekoladek.

Kawa, herbata, kakao - w które dni najlepiej się sprzedają?

Miejsce 1: 23 grudnia, przed wigilią

Miejsce 2: 15 kwietnia, piątek przed Wielkanocą

Miejsce 3: 22 grudnia, przed wigilią

Kawa i herbata to produkty, których nie może zabraknąć podczas spotkań rodzinnych. Dni przedświąteczne są więc bezapelacyjnymi zwycięzcami rankingu. Szczególnie, że kawa dodatkowo bywa produktem kupowanym na prezent. Sprzedaż kakao, które przede wszystkim używane jest do wypieków także rośnie w tych dniach. Kolejne miejsca w rankingu zajmują również dni poprzedzające długie weekendy i ważne święta rodzinne.

Analiza danych sprzedażowych przygotowana została na podstawie danych transakcyjnych z puli sklepów Like for Like, N = 4694 wybranych spośród ponad 10 tys. lokalnych sklepów spożywczych z M/platform.