Po co Netto przejmowało Tesco? Skalę już zyskało, na rezultat finansowy musimy zaczekać

W przebudowę dawnych placówek Tesco Saling Group zainwestowała 750 mln złotych. Dzięki konwersji sieć Netto pojawiła się na wschodzie kraju – w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz wzmocniła swoją obecność w pozostałych regionach. Netto zadebiutowało w 119 miejscowościach, m.in. Krakowie, Zakopanem czy Białymstoku, docierając ze swoją ofertą do nowych klientów. Obecnie sieć jest najbardziej rozwinięta w województwie dolnośląskim, mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Netto przed konwersją

W 2020 r. spółka Netto powiększyła ilość posiadanych sklepów z 380 do 394. Spółka osiągnęła za 2020 r. zysk netto w kwocie 124.690 tys. zł, a kapitał własny wzrósł o kwotę 124.690 tys. zł. Przychody firmy wzrosły z 3,5 mld zł w 2019 r. do 3,88 mld zł w 2020 roku. Firma zamknęła rok sumą bilansową 2,85 mld zł i zmniejszenie środków pieniężnych o 3,95 mln zł. Jaki wynik firma osiągnie po konwersji Tesco? Na te dane musimy zaczekać.

Kilka dni temu władze firmy ujawniły, że sprzedaż sieci Netto rosła w tempie +7 proc. rocznie, a w 2021 r. było to ok. +15 proc.

... a Netto po konwersji to zupełnie inna sieć

– Ostatnie 12 miesięcy było dla naszej organizacji niezwykle intensywnym czasem. Konwersja Tesco do Netto, jej złożoność oraz tempo, to proces, który realizowany był równolegle do podstawowej działalności biznesowej, czyli sprzedaży i obsługi klientów w istniejących sklepach. Czy nie mieliśmy obaw o realizację konwersji zgodnie z założeniami? Oczywiście, że tak. Po drodze pojawiły się wyzwania, które choć mogły, nie stanęły nam na przeszkodzie, by przeprowadzić integrację Tesco z Netto w przyjętym terminie, a nawet ją przyspieszyć. Fakt, że w ciągu 12 miesięcy Netto zmieniło swój charakter z sieci regionalnej do ogólnopolskiej, zwiększając się o blisko 250 sklepów, jest zasługą ludzi – pracowników Netto i Tesco. Ich pasja, zaangażowanie i trud wkładany w codzienną pracę przełożyły się na doskonały efekt, z którego dziś możemy być dumni. Dziękuję im wszystkim – mówił kilka dni temu Hugo Mesquita, CEO Netto Polska.

Dzięki przejęciu sklepów Tesco sieć Netto zwiększyła obecność we wschodniej i południowej części kraju.