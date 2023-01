Po co Żabka zbiera opakowania po napojach? Produkuje z nich butelki dla swojej marki

Na początku 2023 roku sieć Żabka zarejestrowała nowy znak towarowy Zielona Odnowa. Według klasyfikacji odnosi się m.in. do sortowników odpadów; maszyny do recyklingu, maszyny do zbiórki butelek PET czy usług programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych oraz usług recyklingu.

Żabka wyprodukuje butelki do swojej wody z opakowań przyniesionych przez klientów

Ruszyła również akcja recyklingowa w sklepach Żabka w Bydgoszczy. Ma ona na celu zaangażowanie uczestników w zbieranie butelek PET i puszek metalowych po napojach. Butelki zostaną przesortowane i zmielone na granulat, który stworzy butelki do wody Od Nowa. Zebrane puszki zostaną natomiast poddane procesowi recyklingu. Akcja trwa od 19.12.2022 do 19.06.2023.

Lista sklepów biorących udział w akcji.

Akcja Zielona Odnowa

- Żabka Polska, jako sieć zielona z natury, wprowadza możliwość oddania jednorazowych opakowań po napojach w swoich sklepach na terenie całej Bydgoszczy. Działania ekologiczne to także małe kroki, które zaczynają się od ekologicznych nawyków. Zapraszamy Was do akcji “Zielona Odnowa”, która wspiera obieg zamknięty tworzyw sztucznych. Weź udział w naszej zielonej transformacji w kierunku zero waste - promuje sieć.

50 żappsów za przyniesioną butelkę lub puszkę do Żabki

Za przyniesione butelki i puszki klienci są wynagradzany żappsami (50 żappsów za jedną butelkę/puszkę spełniającą warunki).

Przypomnijmy, że woda Od Nowa zagościła na półkach Żabki w lipcu 2020 roku. To marka własna sieci. Opakowanie – butelka i etykieta – jest wykonane z materiału pochodzącego w 100% z recyklingu (rPET).

Naturalna woda mineralna OD NOWA, pochodząca ze źródła „Anna” w uzdrowisku Muszyna w woj. małopolskim sprzedawana jest w dwóch wariantach: niegazowana i lekko gazowana. Nazwa naszej wody nawiązuje do odnowy organizmu i środowiska.