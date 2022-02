Po Decathlonie czas na Leroy Merlin. Żabka Nano debiutuje w kolejnej sieci

– Nasi partnerzy, we współpracy z którymi rozwijamy koncept Żabki Nano, to liderzy poszczególnych segmentów rynku. Łączy nas wspólny cel – chęć poszukiwania kolejnych innowacyjnych rozwiązań, które mogą jeszcze bardziej upraszczać życie klientom. Nawiązanie współpracy z siecią Leroy Merlin otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie transferu wiedzy i doświadczeń, co jest dla nas niezwykle ważne dla dalszego doskonalenia Żabki Nano w modelu store-in-the-store – mówi Paweł Grabowski, dyrektor rozwiązań bezobsługowych w Żabka Future.

Asortyment w Żabce Nano w GIGAmarkecie Leroy Merlin w Warszawie liczy ok. 400 produktów. W ofercie placówki znalazły się m.in. produkty marek własnych Żabki takie jak dania gotowe Szamamm, kanapki Tomcio Paluch, płynne przekąski Foodini, soki i lemoniady Wycisk oraz świeżo mielona kawa z ekspresu. W czasie ograniczeń pandemicznych w Żabce Nano będzie mogła przebywać jedna osoba.

– Z Grupą Żabka testujemy rozwiązanie store-in-the-store w innowacyjnym wydaniu, czyli autonomiczny sklep Żabka Nano w sklepie omnikanałowym Leroy Merlin. Wierzymy, że to rozwiązanie podwyższy komfort zakupów, wpływając na satysfakcję klientów oraz chęć odwiedzenia naszych sklepów. Jestem przekonana, że to nie jest testowe działanie, a początek długofalowej współpracy, która spełni oczekiwania naszego partnera, ale przede wszystkim klientów – mówi Anna Paszt, dyrektor marketingu w Leroy Merlin Polska

Żabka Nano w GIGAmarkecie Leroy Merlin wykorzystuje metodę autoryzacji i płatności za zakupy, wdrożoną we współpracy z Adyen. Wstęp do placówki możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej – klient przed wejściem do Żabki Nano przykłada ją do terminala. Po wykonaniu tej czynności, drzwi otworzą się automatycznie. Przy pierwszej wizycie klient podaje numer telefonu, na który otrzyma SMS z potwierdzeniem zakupów. Gdy klient będzie już w środku, zakupy zajmą mu tylko chwilę – wystarczy, że weźmie z półki wybrane produkty i wyjdzie. Zamontowany w Żabce Nano system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu do Żabki Nano karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.

Placówki autonomiczne Żabki powstają w ramach Inkubatora Biznesu Żabka Future, który łączy w sobie trzy elementy: zarządzanie i wyszukiwanie innowacji, przekuwanie ich na nowe produkty i usługi oraz ich komercjalizację.

Obecnie działa 27 Żabek Nano, które są zlokalizowane w Gdańsku, Krakowie, Piasecznie, Plewiskach, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu. Model store-in-the-store Żabka Nano rozwija we współpracy z partnerami biznesowymi: siecią sklepów Decathlon, siecią klubów fitness Zdrofit i od teraz – z siecią sklepów budowlano-dekoracyjnych Leroy Merlin.