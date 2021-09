Po lodach i zeszytach będą suplementy? Ekipa Holding z nowym pomysłem

Zgodnie z klasyfikacją pod znakami Friz mogą być sprzedawane m.in. zioła do palenia do celów medycznych, probiotyki (suplementy), suplementy diety, dodatki do żywnosci, zioła lecznicze, żelki witaminowe, walizki, torby, kosmetyki, lemoniada.

Natomiast znak Genz to m.in. kosmetyki do ciała i twarzy, odżywki do włosów, szminki, tusze do rzęs, plakaty czy torebki.

Ekipa Holding S.A. powstała z inicjatywy znanych influencerów w Polsce.

- Jej celem jest wyniesienie obecnych działań EKIPY na inny poziom, oraz dynamiczny rozwój w nowych branżach. Poza rozwojem i projektami związanymi z grupą EKIPA Spółka odpowiedzialna będzie za działalność produkcyjną oraz wdrażanie innowacji technologicznych i lifestylowych w różnych obszarach życia i biznesu. EKIPA HOLDING S.A. jest 100% udziałowcem w spółkach: EKIPA Management, EKIPATONOSI, Pigeon Pictures, Join our Dreams - czytamy na stronie firmy.

Do tej pory pod znakiem Ekipa sprzedawano lody, zeszyty oraz napoje.