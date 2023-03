Pod Warszawą powstaje duże centrum dystrybucyjne Żabki. Magazynierzy pilnie poszukiwani

Uruchomienie nowego obiektu o powierzchni ok. 60 000 m2 planowane jest w II kwartale 2023 r. Dzięki tej inwestycji pracę w regionie znajdzie ponad 600 osób – zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę lub we współpracujących z nią firmach. Zrekrutowano już blisko 200 osób, które obecnie uczestniczą w uruchamianiu obszarów magazynowych. Właśnie ruszył kolejny etap rekrutacji pracowników.

Żabka szuka pracowników do nowego centrum logistycznego

– Niezmiennie powtarzamy, że nowoczesna i zautomatyzowana logistyka to gwarancja najwyższej jakości, a także szybkiej i efektywnej obsługi dostaw dla franczyzobiorców prowadzących sklepy Żabka. W myśl tej zasady tworzyliśmy rozwiązania w naszym nowym centrum logistycznym w Małopolu k. Radzymina pod Warszawą. Oczywiście, aby centrum mogło dobrze działać, potrzebna jest przede wszystkim wykwalifikowana i zgrana kadra pracowników. Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do zespołu naszego nowego centrum. Gwarantujemy stabilne i konkurencyjne warunki pracy, dobrą atmosferę, możliwość rozwoju i uczestniczenia w budowaniu widocznego sukcesu rynkowego Żabki. Jestem przekonana, że praca w tak nowoczesnym obiekcie, dla tak innowacyjnej firmy, to szansa na to, by w pełni pokazać swoje umiejętności, kompetencje i potencjał – mówi Katarzyna Słabowska, dyrektor departamentu logistyki w Żabka Polska.

fot. za Żabka

Ponad 400 pracowników poszukiwanych przez Żabkę

Łącznie w nowym centrum pracę znajdzie ponad 600 osób, w tym ponad 200 zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę oraz 400 we współpracujących z siecią firmach. Dotychczas zrekrutowano już ok. 140 pracowników i 50 współpracowników, którzy uczestniczą w uruchamianiu obszarów magazynowych.

Magazynier w Żabce. Jakie warunki pracy?

Obecnie poszukiwani są głównie automatycy, operatorzy utrzymania ruchu, mechanicy, magazynierzy oraz operatorzy wózków widłowych, a także pracownicy kadry kierowniczej – koordynatorzy zmian i kierownik obszaru realizacji wysyłki. Aktualne oferty pracy w centrum logistycznym Żabki k. Radzymina dostępne są na stronie Praca Radzymin (zabka.pl). Aplikacje można także przesyłać na adres radzymin.rekrutacja@zabka.pl

Zatrudnieni w firmie pracownicy mogą liczyć na korzystne warunki zatrudnienia, w tym umowę o pracę bez okresu próbnego, konkurencyjne wynagrodzenie, atrakcyjny system premiowy oraz dodatek transportowy na dojazd do pracy. Mogą również korzystać z szerokiego wachlarza szkoleń podnoszących kompetencje oraz dodatkowych benefitów w postaci prywatnej opieki medycznej, kart sportowych, ubezpieczenia na życie czy świątecznych upominków.

W centrum logistycznym do dyspozycji pracowników, współpracowników oraz dostawców uruchomiona zostanie także kantyna, gdzie każdy będzie mógł zjeść ciepły posiłek.

Benefity na stanowisku: Kierownik/Kierowniczka Realizacji Wysyłki w Automatycznym Centrum Logistycznym Żabka Polska Małopole

Pracownicy polecają pracę w centrach logistycznych Żabki

Obecni pracownicy centrów logistycznych sieci wskazują szereg elementów, które są dla nich atutami w pracy dla Żabki. Zwracają uwagę na: atmosferę – nastawienie na współpracę i dobre porozumienie w zespołach, bogaty pakiet benefitów pozapłacowych oraz rozwój na co dzień, czyli możliwość udziału w dodatkowych projektach. Cenią też autonomię w zakresie własnych zadań, możliwość zmiany, rozumianą jako realną szansę na awans, oraz stabilność, czyli bezpieczeństwo zatrudnienia.

Magazyny Żabki szyte na miarę

Centrum logistyczne w Małopolu k. Radzymina o łącznej powierzchni ok. 60 000 m2 jest projektem BTS, czyli przygotowywanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami sieci Żabka i optymalizującym wszystkie jej operacje logistyczne. Oprócz części tzw. „suchej”, zaplanowano także automatyczny magazyn wysokiego składowania tzw. High-Bay o wysokości blisko 40 metrów, komory chłodni i mroźni w pięciu różnych strefach temperaturowych oraz część biurową.

Magazyn jest wyposażony w innowacyjne rozwiązania automatyczne, które nie tylko przyspieszą obsługę logistyczną sklepów i podniosą jakość obsługi dla franczyzobiorców, ale także będą minimalizować oddziaływanie na środowisko naturalne. Obiekt będzie w 100% zasilany energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Nowe centrum będzie zaopatrywać 3500 sklepów. W projekcie uwzględniono również możliwość rozbudowy magazynu i automatyki, co pozwoli na zwiększenie obsługi do 5000 placówek. Do 70% wysyłek będzie skompletowanych i spaletyzowanych przy wykorzystaniu automatyki magazynowej.

Żabka będzie miała 9 magazynów

Logistyka Żabki to rozproszona sieć dystrybucji, składająca się z 8 centrów logistycznych oraz 19 terminali przeładunkowych. Dostawy do placówek sieci realizowane są w całej Polsce sześć dni w tygodniu. Ponad 80 proc. sklepów obsługiwanych jest logistycznie co drugi dzień.