Podatek cukrowy spowodował 70-proc. wzrost ceny Hoop Coli

W przypadku spółki Hoop podatek cukrowy wywrócił jej funkcjonowanie do góry nogami. Przed opłatą za dwulitrową Hoop Colę klient płacił przeciętnie 4 zł. Obecnie - 6,79 zł. Oznacza to zatem wzrost ceny o niemal 70 proc. - czytamy na money.pl

Portal pisze, że podatek cukrowy namieszał w modelach biznesowych firm. Efektem są zmiany składów, mniejsze butelki, ale też promocje, które jednak i tak nie są w stanie dorównać cenom z ubiegłego roku.

- Koszty nałożonej opłaty musieliśmy przerzucić na konsumenta, bo po prostu nie stać nas było na to, by wziąć ją na siebie - mówi Janusz Rubas, prezes Hoop Polska.

Rząd szacował, że z podatku cukrowego rocznie wpływać będzie 3,2 mld zł. 96,5 proc. wpływów trafić ma na konta Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast reszta - do budżetu państwa.

Pierwsze przelewy od firm jednak znacznie odbiegają od oczekiwań autorów ustawy. W styczniu producenci zapłacili 75,96 mln zł. Gdyby wpływy utrzymały się na podobnym poziomie do końca roku, to opłata cukrowa przyniosłaby finalnie ok. 911,5 mln złotych. To znacznie mniej, niż zakładał rząd.

