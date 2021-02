Podatek cukrowy zmienił ceny w sklepach: Podrożała nie tylko cola...

fot. shutterstock

Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązuje tzw. „podatek cukrowy”, który nakłada na producentów napojów słodzonych obowiązek uiszczania dodatkowej opłaty za wykorzystywanie w swoich produktach cukrów, słodzików, tauryny i kofeiny. Agencja ABR Sesta postanowiła sprawdzić jak wpłynął on na ceny popularnych napojów gazowanych, soków, energetyków czy izotoników. Okazuje się, że największe wzrosty cen odnotowały napoje gazowane.

Analiza cen w okresie listopad-grudzień 2020 vs styczeń 2021

Badaniu poddano ceny produktów 16 najpopularniejszych marek narodowych występujących w sklepach cash & carry, hipermarketach i dyskontach. Dane gromadzono w ramach cyklicznych projektów monitoringu cen realizowanych przez agencję badawczą. Każdy produkt znajdował się w co najmniej 2 spisach cen w okresie listopad-grudzień 2020 oraz styczeń 2021.

Dla pełniejszego obrazu zmian cen po wprowadzeniu podatku cukrowego w analizie uwzględniono efekty akcji promocyjnych, tj. dane zawierają statystyki tego samego typu ceny w badanych okresach. Innymi słowy produkt w badanych okresach i w danej sieci mógł być dostępny dwukrotnie w cenie regularnej lub dwukrotnie w promocji cenowej.

Poniżej dane z dwóch sieci cash & carry, dwóch sieci hipermarketów oraz z czterech dyskontów.

Napoje gazowane

cash & carry średnio +37% (N=5), największa różnica +54%

dyskonty średnio + 22% (N=29), największa różnica +44%

hipermarkety średnio +16% (N=13), największa różnica +44%



Energetyki i izotoniki:

cash & carry średnio +20% (N=7), największa różnica +34%

dyskonty średnio + 3% (N=17), największa różnica +15%

hipermarkety średnio +2% (N=13), największa różnica +14%



Napoje na bazie herbaty:

cash & carry średnio +16% (N=3), największa różnica 36%

dyskonty średnio + 17% (N=4), największa różnica +26%

hipermarkety średnio +2% (N=3), największa różnica +7%



Soki i napoje na bazie soku:

cash & carry średnio +4% (N=14), największa różnica +18%

dyskonty średnio + 2% (N=29), największa różnica +21%

hipermarkety średnio +1% (N=17), największa różnica +13%



Jak mówi dr Paweł Jurowczyk – Senior Strategic Project Manager ABR SESTA analiza nie uwzględnia różnic cenowych pomiędzy sieciami i kanałami sprzedaży a różnice cenowe w ramach kategorii. "Ciekawym wyzwaniem było odnalezienie produktów do analizy znajdujących dwukrotnie w cenie regularnej lub dwukrotnie w cenie promocyjnej. I tak, okazuje się, że choć faktycznie największe wzrosty cen odnotowały napoje gazowane, to należy podkreślić również znaczne podrożenie energetyków, izotoników oraz napojów na bazie herbaty. Naszą uwagę zwrócił fakt, że podatek cukrowy najmniej wpłynął na soki i napoje na bazie soku. Co ciekawe, w tej kategorii wystąpiły marki, których cena po 1 stycznia 2021 roku pozostała bez zmian."

ABR Sesta