Podsumowanie kwietnia: Rekordowa inflacja, koniec przygranicznego handlu w niedziele

EEC za nami

Za nami XIV Europejski Kongres Gospodarczy. Tegoroczna edycja w liczbach to aż 15 tys. uczestników, w tym 9 tys. stacjonarnych i 6 tys. śledzących dyskusje online oraz ponad 550. akredytowanych dziennikarzy. W ramach 150. sesji gościliśmy 1000. panelistów. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z debat. Szczególnie polecamy te dotyczące handlu i e-commerce.



Inflacja przyspiesza, żywność w górę o 12,7 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły rdr o 12,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego, zwraca uwagę, że wskaźnik CPI osiągnął kolejny nie widziany od lat poziom, tj. od 1998 r. - Niestety złamanie kolejnej bariery, tj. 13.0%r/r, jest kwestią zaledwie 1-2 miesięcy – mówi ekspertka.

- W ciągu miesiąca ceny produktów spożywczych wzrosły aż o 4,2% i wydaje się, że nieunikniony jest dalszy ich wzrost. W szczególności, że gospodarka Ukrainy jest obecnie w opłakanym stanie, a to właśnie ten kraj jest spichlerzem Europy – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Koniec przygranicznego handlu w niedziele

- Obecnie nie mamy już do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, która uzasadniałaby otwarcie sklepów na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego, niezależnie od wyjątków przewidzianych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele. W związku z powyższym przedsiębiorcy prowadzący handel w niedziele i święta, także w województwach podkarpackim i lubelskim, muszą liczyć się z kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy i ewentualnymi karami, w przypadku stwierdzenia naruszeń - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

To odpowiedź rządu na apel związkowców. - Okazuje się, że w Polsce ważniejsze od ustaw są wpisy na Twitterze – mówił Alfred Bujara, szef handlowej „Solidarności”. W stanowisku skierowanym do minister Marleny Maląg, związkowcy wskazywali, że od dwóch miesięcy w województwach graniczących z Ukrainą pracownicy sklepów pracują w niedziele, choć zgodnie z prawem sklepy powinny być zamknięte.

Biedronka znów pod lupą UOKiK

Urząd sprawdzi działania marketingowe i warunki udziału w akcji promocyjnej „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna”.

W sklepach Biedronka od 12 kwietnia do 30 czerwca trwa akcja promocyjna „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” nawiązująca nazwą do rządowego programu. Polega ona na tym, że spółka Jeronimo Martins Polska obiecuje niezmienność ceny określonych towarów i ich najniższą cenę na rynku. „Jeśli na naszej liście 150 najczęściej kupowanych produktów znajdziecie produkt w niższej cenie regularnej w innym sklepie ZWRÓCIMY WAM RÓŻNICĘ” – zapewnia w reklamach właściciel sieci Biedronka.

W toku postępowania wyjaśniającego prezes UOKiK sprawdzi, czy materiały reklamowe dotyczące tej akcji promocyjnej pokrywają się z warunkami określonymi w regulaminie promocji. Okazuje się, że konsumenci, którzy chcieliby uzyskać zwrot różnicy w cenach na mocy „Tarczy Biedronki Antyinflacyjnej”, muszą spełnić wiele warunków. Przykładowo powinni w tym samym tygodniu kupić produkt w Biedronce i - taniej - w innym, określonym w regulaminie, konkurencyjnym sklepie. Ponadto dowody zakupu muszą wysłać do spółki pocztą tradycyjną, opłacając koszty listu. Z kolei zwrot różnicy w cenie możliwy jest tylko w formie e-kodu na zakupy w Biedronce, który będzie ważny przez 7 dni.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dwóch lat UOKiK nałożył na sieć Biedronka kary na kwotę blisko 900 mln zł. Sieć nie zgadza się z żadną z decyzji i składa odwołania do sądu.

Biedronka zwiększyła udział w rynku

Przychody sieci Biedronka w I kwartale 2022 r. wzrosły w krajowej walucie o 15,4 proc. rdr. Sprzedaż LFL wzrosła o 12,2 proc. Przychody w euro wzrosły o 13,4 proc., do 3,8 mld euro.

Wzrost wolumenu osłabł na początku roku, ale wybuch wojny w marcu spowodował znaczący wzrost w niektórych kategoriach produktów, co powodowane było gromadzeniem zapasów, darowiznami i napływem uchodźców do Polski, a to przełożyło się na wzrost udziału Biedronki w rynku.

Biedronka otworzyła w pierwszym kwartale 16 sklepów (11 netto) i przebudowała 61 lokalizacji. Na koniec marca miała 3.261 sklepów.

Jeronimo Martins podtrzymało prognozy dotyczące 2022 roku. Plan zakłada otwarcie ok. 130 sklepów Biedronka i nowego centrum dystrybucyjnego oraz przeprowadzenie modernizacji ok. 350 placówek.

Stokrotka przekroczyła 1 mld euro przychodów

W 2021 roku sieć Stokrotka powiększyła się o 81 nowych sklepów i zwiększyła przychody o 14,6% (przy stałych kursach wymiany), do 1 087 mln EUR – poinformowała Maxima Grupe. Koszty wejścia na polski rynek e-commerce oraz podatek detaliczny w Polsce obciążyły wyniki Maximy.

- W intensywnym tempie BARBORA, operator e-commerce MAXIMA GRUPĖ, rozpoczął działalność w Polsce i z powodzeniem odpowiadał na dalszy wzrost popytu na zakupy spożywcze online w krajach bałtyckich. Sprzedaż e-commerce Grupy wzrosła o 48,8% w porównaniu do roku poprzedniego – podano.

Ponadto sieć sklepów Stokrotka rozwija swoją logistykę. Otwarte zostało nowe, większe centrum dystrybucyjne w Teresinie. Zlokalizowany w województwie mazowieckim magazyn zajmuje ponad 34 tys. mkw. powierzchni. Centrum zaopatruje w artykuły spożywcze około 400 sklepów Stokrotka. Inwestycja będzie również wspierać nowo otwierane placówki, których w tym roku będzie około 150.

Dino z rekordową liczbą otwarć

Spółka Dino Polska otworzyła od stycznia do końca marca 2022 r. 66 nowych sklepów wobec 59 rok wcześniej. Na koniec marca sieć liczyła 1880 sklepów wobec 1532 rok wcześniej.

Na koniec 2021 r. sieć liczyła 1815 marketów, a jej roczne obroty wzrosły o 32%. W 2021 r. konsumenci realizowali w marketach średnio ponad 1,1 mln zakupów dziennie, o ponad 30% więcej niż w 2020 r.

Eurocash widzi efekty optymalizacji sieci Delikatesy Centrum

W kwietniu poznaliśmy także wyniki Eurocashu. Łączne przychody ze sprzedaży Grupy w 2021 r. sięgnęły 26,3 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5 proc. r/r. Skonsolidowana strata netto wyniosła 99 mln zł (wobec 49 mln zł zysku netto rok wcześniej i wobec straty netto na poziomie 165 mln zł w pierwszej połowie 2021 r.).

– Rok 2021 okazał się niezwykle wymagający dla niezależnych detalistów, którzy są głównymi klientami Grupy Eurocash. Obserwowaliśmy ogólne przesunięcie konsumentów z rynku niezależnego do dyskontów. Odczuliśmy to wyraźnie w sklepach własnych, gdzie wpływ pandemii nałożył się na trwającą i dłuższą niż oczekiwano integrację sklepów Mila z siecią Delikatesy Centrum. Wymagało to podjęcia trudnych decyzji, takich jak zamknięcie 50 sklepów najbardziej dotkniętych pandemią, aby skoncentrować wysiłki na rozwoju pozostałej sieci. Dlatego z ulgą obserwujemy, że decyzje te przynoszą pierwsze owoce – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

Dobra sprzedaż Carrefoura w Polsce

W pierwszym kwartale 2022 roku Carrefour odnotował wzrost sprzedaży o 9 proc. (3,4 proc. LfL). Sprzedaż grupy wyniosła prawie 20,24 mld euro.

Sprzedaż w Polsce to 505 mln euro, co oznacza wzrost LfL o 5.5 proc. Wzrost sprzedaży LfL w Europie to tylko 0,7 proc.

Grupa miała w Polsce na koniec pierwszego kwartału 2022 r. 935 sklepów (92 hipermarkety, 152 supermarkety, 682 convenience i 9 sklepów typu miękki dyskont).

Trzy nowe rynki LPP, pożegnanie z Rosją

W 2023 roku LPP zadebiutuje na trzech kolejnych rynkach we Włoszech i Grecji z marką Sinsay oraz ze sklepami franczyzowymi Reserved na Cyprze. Szacowane przychody LPP za rok obrotowy 2022/23, z wyłączeniem rynku ukraińskiego i rosyjskiego, wynieść mogą ponad 16 mld zł, co oznacza wzrost sprzedaży o 13 proc. r/r. Sprzedaż e-commerce na koniec bieżącego roku obrotowego powinna przekroczyć 5 mld zł. Firma planuje rozwój sieci stacjonarnej i ponad 500 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej. Reserved będzie rozwijać się też w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

Ponadto LPP zdecydowało o sprzedaży zarejestrowanych w Rosji spółek RE TRADING OOO oraz LLC Re Development.

Obecnie wszystkie funkcjonujące dotychczas w Rosji sklepy stacjonarne oraz online marek LPP pozostają zamknięte.

eBay robi drugie podejście do Polski

eBay robi nowe otwarcie naszym kraju. Firma wprowadza inteligentne tłumaczenie ofert z i na język polski – sprzedawcy będą mieli łatwiejszy dostęp do 190 rynków, na których jest obecny eBay. W planach platformy są kolejne zmiany dotyczące kupujących i sprzedających.

Do tej pory większość globalnego katalogu produktów nie była dostępna w języku polskim. Według badań prowadzonych przez platformę, okazało się, że bariera językowa stanowiła istotny czynnik uniemożliwiający wielu osobom korzystanie z serwisu. Firma postanowiła sięgnąć po unikalne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, które sprawnie przetłumaczą treści widniejące na stronie, uwzględniając przy tym unikalność i złożoność polskiego języka. Ułatwi to użytkownikom przeszukiwanie ofert oraz umożliwi kontakt w języku polskim na linii sprzedawca – kupujący.

Debiut drogerii dm

21 kwietnia drogeria dm otworzyła dla klientów pierwszy sklep we Wrocławiu, w Parku Handlowym Galaktyka. 5 maja rusza sklep w Jeleniej Górze. Czy nowa sieć zagrozi rynkowym potentatom?

Z pewnością ciekawie prezentuje się polityka cenowa drogerii, prowadzona zgodnie z hasłem „Zawsze korzystnie”, co daje klientom gwarancję trwałej, zawsze korzystnej ceny, bez czekania na promocje. Ten koncept jest jednocześnie znakiem rozpoznawczym detalisty w pozostałych krajach.