Podsumowanie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 5. European Tech and Start-up Days

Fot. PTWP

Transformacja cyfrowa i zielona rewolucja – trendy, których aktualność potwierdził i podkreślił kryzys – ukształtują przyszłość Europy. To jeden z wniosków, do których doszli przedstawiciele świata biznesu, polityki i nauki podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz 5. European Tech and Start-up Days. Wydarzenia zostały zorganizowane w formule hybrydowej – stacjonarnie i online.

Podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 5. European Tech and Start-up Days Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odwiedziło blisko 3,5 tys. gości. Do udziału w wydarzeniach online zarejestrowało się ponad 6,7 tys. osób. Unikalna liczba użytkowników, którzy w dniach 2-4 września 2020 r. obejrzeli debaty online, przekroczyła 100 tys.

– Pierwsze po pandemicznej przerwie spotkanie tej skali zorganizowaliśmy w sposób bezpieczny, pozwalający na komfortowy stacjonarny udział z zachowaniem dystansu społecznego, jednocześnie wszystkie debaty udostępniliśmy online, dla każdego zainteresowanego. Nowa rzeczywistość nie pozwala w oczywisty sposób porównywać edycji poprzedniego i obecnego roku – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days. – Zmieniający się tak szybko świat, doświadczenie pandemii i lockdownu, pytania o przyszłość i rozwojowe priorytety – wszystko to sprawiło, że tegoroczne debaty kontynuowały misję otwartej rozmowy o europejskiej przyszłości – dodaje.

XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach zainaugurowała debata pt.: „Europa przyszłości”. Paneliści wspólnie zastanawiali się, jak stawić czoła wyzwaniu, przed którymi stanął Stary Kontynent, czy obecnie sformułowane priorytety unijnej polityki są adekwatne do nowych wyzwań i czy program odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie - Next Generation UE – jest rzeczywiście solidnym planem gospodarczym.

– Wielkie projekty budowały siłę Unii Europejskiej. Było wśród nich rozszerzenie o nowe kraje, tak ważne i naturalne dla nas, ale wymagające wspólnej decyzji – powiedział Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, przewodniczący Rady EEC rozpoczynając debatę. – Koronawirus przysłużył się temu, by nadać rangę Zielonemu Ładowi. To obliczona na 30 lat, długo planowana strategia mająca ochronić planetę, ale także dać miejsca pracy i pchnąć nas na tory rozwoju. Koronawirus nie odsuwa odpowiedzialności za przyszłość Ziemi, lecz ją wyostrza. W bliskiej perspektywie europejskie ambicje mają wesprzeć programy Cyfrowa Europa oraz UE New Generation. Musimy wyprzedzić czas – apelował moderator.