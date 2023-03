Podwarszawska Glinianka ruszy lada chwila

Jysk (ok. 1300 mkw.) oraz Piekarnia Cukiernia Grzybki (ok. 170 mkw.) to nowi najemcy w parku handlowym Glinianka. Park powstaje w podwarszawskiej miejscowości Łubna i dostarczy na mazowiecki rynek wysokiej jakości powierzchnie handlowo-usługowe zrealizowane w ramach innowacyjnego na polskim rynku projektu zakładającego połączenie przestrzeni komercyjnych z rekreacyjnymi sprzyjającymi integracji lokalnych społeczności.