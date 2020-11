POHiD apeluje o podanie z wyprzedzeniem informacji o zasadach kwarantanny

Branża handlowa apeluje do rządu o stworzenie optymalnych warunków do realizacji przez nią podstawowej misji, jaką jest zaopatrzenie polskich gospodarstw domowych w żywność i niezbędne artykuły - mówi Renata Juszkiewicz, prezes POHiD. Fot. PTWP

Z uwagi na zapowiadaną kwarantannę branża handlowa apeluje do rządu o przekazywanie z wyprzedzeniem informacji dotyczących zasad funkcjonowania handlu – mówi Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Jak mówi Renata Juszkiewicz, branża domaga się kompleksowej informacji w zakresie: zasad, na jakich narodowa kwarantanna miałaby zostać wprowadzona, planowanych ograniczeń w funkcjonowaniu handlu w związku z wprowadzeniem kwarantanny, a także przewidywanych dalszych działań w odniesieniu do gospodarki i do handlu.

- W trosce o bezpieczeństwo konsumentów i pracowników oraz ze względu na skalę prowadzonego biznesu, branża handlowa musi dysponować pełną informacją z wyprzedzeniem, aby móc zaplanować strategie działań w sposób jak najbardziej racjonalny i zagwarantować obywatelom powszechny dostęp do żywności i niezbędnych produktów – mówi prezes POHiD.

- Branża handlowa, stanowiąc ostatnie ogniwo łańcucha dostaw, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić utrzymanie ciągłości dostaw towarów do sklepów. W ramach łańcucha dostaw współpracuje ściśle z polskimi producentami, zapewnia także stałą, nieprzerwaną pracę centrów dystrybucyjnych. Jako gwarant bezpieczeństwa dostaw, branża handlowa apeluje do rządu o stworzenie optymalnych warunków do realizacji przez nią podstawowej misji, jaką jest zaopatrzenie polskich gospodarstw domowych w żywność i niezbędne artykuły – dodaje.