POHiD: Klineta bez maseczki nie obsługujemy

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji popiera stanowisko Ministerstwa Zdrowia wskazujące, że placówki handlowe mogą odmówić obsługi klientom ignorującym nakaz zakrywania nosa i ust.

10 sierpnia br. zaprezentowano stanowisko Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z którym pracownik obiektu handlowego ma, na gruncie obowiązujących przepisów prawa cywilnego, możliwość odmowy dokonania sprzedaży, jeżeli klient odmówi podporządkowania się nakazowi zakrywania nos i ust. W takiej sytuacji odmowa sprzedaży będzie uzasadniona.

Większość klientów sieci handlowych stosuje się do obowiązku noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekowania rąk przed wejściem do sklepu.

Pracownicy sklepów mogą jedynie zwrócić uwagę i liczyć na wyrozumiałość ze strony klientów. Jeśli personel sklepu spotyka się z agresywnymi reakcjami klientów, to tutaj zaczyna się rola państwa i organów państwowych egzekwujących obowiązek zakrywania nosa i ust.

Dlatego zgadzamy się z Ministerstwem Zdrowia, że sankcją, która powinna być stosowana wobec klientów nieprzestrzegających zasad jest odmowa obsłużenia - informuje Renata Juszkiewicz, prezes POHiD i dodaje do tej pory poniesione zostały nakłady finansowe na poziomie 350 mln zł, a we wszystkich placówkach wdrożono rygorystyczne procedury bezpieczeństwa.