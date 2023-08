Pokaźny zysk polskiego dystrybutora FMCG

Firma Specjał należy obecnie do czołówki najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw sektora handlu artykułami spożywczymi w Polsce. Firma powstała w 2006 r. w Rzeszowie.

Zrealizowana sprzedaż towarów i usług dla poszczególnych rodzajów działalności Specjału przedstawia się następująco:

• sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych w wysokości

2.282.538.231,72 zł co stanowi 93,08 % sprzedaży ogółem

• sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów branży medycznej w wysokości

31.446.047,94 zł co stanowi 1,28 % sprzedaży ogółem

• sprzedaż Agencji Ochrony (ochrona, sprzątanie,) ogółem w wysokości

40.758.124,28 zł co stanowi 1,66 % sprzedaży ogółem,

• pozostałe przychody ze sprzedaży wyniosły 97.685.874,94 zł i stanowiły 3,98 % sprzedaży ogółem.

Duże przejęcie na rynku mrożonek

Realizując plany rozwojowe Specjał w lipcu 2022 r. podpisał umowę o przejęciu 100% udziałów spółki REN od funduszu Ashton Moos Holdings S.a. r.l z siedzibą w Luksemburgu. REN stał się częścią Grupy Kapitałowej Specjał . Będzie rozwijany jako odrębny dystrybutor odpowiadający za ogólnopolską dystrybucję markowych produktów mrożonej żywności i lodów zarówno w detalu jak i w kanale Horeca.

Spółka zoptymalizowała i uatrakcyjniła lista asortymentowa towarów oferowanych dla klientów a poprzez to nastąpił dalszy wzrost sprzedaży. Ponadto podjęła szereg działań w zakresie logistyki celem podniesienia poziomu zadowolenia odbiorcy. Magazyny Specjał są wyposażone w nowoczesne urządzenia systemowe w których rozwiązania mobilne w połączeniu z infrastrukturą sprzętową magazynów wysokiego składu pełnią kluczową rolę w procesach logistycznych.

Nowe aplikacje Specjału

We wszystkich oddziałach klienci mogą składać zamówienia poprzez platformę ehurtownia.

Ponadto firma pisze, że przedstawiciele handlowi mają możliwość zbierania zamówień dzięki aplikacji Sellitem pracując online oraz offline z widocznością spersonalizowanych ofert klienta, z możliwością składania zamówień do wielu magazynów, planowaniem wizyt i tras w sklepach.

Firma zatrudnia 1.711 osób.

Wiadomość powstała na bazie sprawozdania finansowego firmy za 2022 rok.