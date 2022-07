Polacy kupują więcej wódek smakowych. Powód? Nie zdrożały tak mocno, jak czyste

W czerwcu obroty sklepów utrzymały się na podobnym poziomie jak w maju, choć liczba transakcji była nieco niższa. Wzrost wartości sprzedaży w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku to efekt wyższych cen, ponieważ zarówno liczba transakcji, jak i liczba opakowań zakupionych produktów była niższa niż przed rokiem.

Mniej produktów, paragon wyższy

Średnia liczba opakowań w koszyku w czerwcu była niższa niż przed rokiem (a nawet nieco niższa niż w czerwcu 2019, czyli jeszcze przed wybuchem pandemii) , jednak za sprawą rosnących cen średnia wartość koszyka była wyższa – w sklepach małoformatowych klienci płacili za jednorazowe zakupy 19,42 zł, czyli o 9,5% więcej niż w czerwcu 2021 r.

W czerwcu wzrosła wartość sprzedaży niemal wszystkich kategorii, jednak w przeliczeniu na litry i kilogramy większość kategorii odnotowała spadki. Najmocniej spadła sprzedaż tych grup produktów, które najmocniej podrożały - kategorie o największym wzroście cen, jak olej, mąki, masło czy kawa mielona. Mimo upałów sprzedaż kategorii wrażliwych na pogodę, jak piwo, lody, woda czy napoje w ujęciu wolumenowym była niższa niż przed rokiem, kiedy temperatury również były wysokie. W czerwcu 2022 r. sprzedaż wody czystej w ujęciu wolumenowym była o 10% niższa niż przed rokiem, sprzedaż piwa spadła o 4%, natomiast napojów gazowanych - o 3%. W ujęciu wartościowym sprzedaż piwa była jednak o około 5% wyższa niż przed rokiem, wydatki klientów na napoje gazowane były natomiast o 9% wyższe niż rok wcześniej.

Sprzedaż lodów w czerwcu 2022 r. była wprawdzie znacznie wyższa niż w maju, jednak w porównaniu z czerwcem 2021 r. sprzedało się o 19% mniej opakowań lodów impulsowych (wartość sprzedaży tej kategorii spadła o 6%) i o 13% opakowań lodów familijnych.

Wódki czyste w odwrocie

Spadki sprzedaży już kolejny miesiąc z rzędu notują wódki czyste – w czerwcu klienci sklepów małoformatowych kupili o 4% mniej litrów wódki niż przed rokiem, choć wydatki na tę kategorię zwiększyły się o ponad 5%. Wzrosło natomiast zainteresowanie „wódkami smakowymi”, które za sprawą mniejszej zawartości alkoholu, nie drożeją tak mocno, jak warianty czyste. W czerwcu 2022 r. w sklepach małoformatowych do 300 m2 sprzedało się ich o 12% litrów wódek smakowych więcej niż rok wcześniej.

Najwięcej klientów odwiedziło sklepy małoformatowe w środę przed długim weekendem związanym z Bożym Ciałem (15 czerwca), a także w upalny piątek będący jednocześnie ostatnim dniem roku szkolnego (24 czerwca), kiedy klienci potrzebowali orzeźwienia. Na co trzecim paragonie pojawiały się w tym dniu napoje, na co dwunastym lody, przy czym co trzeci klient sięgający po lody, nie kupował już nic więcej.