Polacy zgodni - system kaucyjny to doskonały pomysł. Co na to sklepy?

Polacy zainteresowani systemem kaucyjnym są w zdecydowanej większości, przeciwników tego rozwiązania jest zaledwie 6%, taki sam odsetek badanych nie ma na ten temat zdania.

Średnio 3% badanych uważa, że nic i nikt nie zmusi ich do oddawania opakowań zwrotnych do sklepu – w przypadku młodych ludzi (od 18 do 24 lat) ten odsetek jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi 7%, a 6% obawia się, że nie będzie miał na to czasu.

Korzystanie z systemu kaucyjnego część Polaków uzależnia od tego, czy będą mogli dokonywać zwrotów opakowań w najbliższym sklepie (50%) i czy będzie im się to finansowo opłacało (36%).

Preferowaną formą zwrotów opakowań jest zwrot do automatów na opakowania – 48% badanych wybrałoby taką opcję. Niemal co czwarty badany (23%) chętnie oddawałby opakowania do sklepu, a dla co piątego (18%) nie ma to znaczenia, gdzie będzie oddawał opakowania.

System kaucyjny musi się opłacać

W kwestii opłacalności – już kwota 0,40 zł w przypadku 1,5 l butelki plastikowej po wodzie byłaby dla 69% Polaków zachęcająca do korzystania z systemu kaucyjnego. Wraz z rosnącą kwotą rośnie odsetek Polaków zainteresowanych systemem:

· 0,5 zł – 79% Polaków zwracałoby opakowanie

· 0,6 zł – 81% Polaków zwracałoby opakowanie

· 0,7 zł – 83% Polaków zwracałoby opakowanie

System kaucyjny, fot. mat. pras.

- Nasze badanie jasno pokazuje, że uruchomienie systemu kaucyjnego w Polsce będzie dla konsumentów bardzo zachęcające. I motywacje do korzystania z niego mogą być różne w różnych kategoriach wiekowych. System taki musi być prosty, ważne też, żeby opakowania można było wszędzie zwracać. Co do kwot za zwracane opakowania – już sama odpłatność jest pozytywnym bodźcem. Już przy cenie 40 groszy wiele osób deklaruje zainteresowanie systemem. Wzrost tej kwoty nie ma dużego znaczenia. Trzeba też pamiętać o tym, że zwiększanie kwoty kaucji podraża sam produkt, więc maksymalizowanie tej kwoty nie do końca jest korzystne – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Handel się obawia

Instytut Staszica pozytywnie ocenia projekt objęcia systemem kaucyjnym opakowań plastikowych czy metalowych dla napojów (butelki PET, puszki), jednak uważa, że włączenie opakowań szklanych jednorazowych do systemu kaucyjnego będzie ogromnym obciążeniem dla małego handlu detalicznego a jednocześnie nie poprawi w sposób znaczący finalnego wolumenu zbieranych opakowań.