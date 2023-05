Polacy źli na kody 590

Kod 590 nie oznacza wyłącznie polskich produktów

- Od samego początku działania naszej aplikacji, zwracamy uwagę na te problemy. Na tę sytuację składają się dwa zjawiska. Pierwsze z nich dotyczy kodu 590, który przez wiele osób uznawany jest za gwarancję polskości produktu. Jednak z tego kodu może korzystać każda firma zarejestrowana w naszym kraju. Może się więc zdarzyć, że kod 590 znajdziemy na produkcie niemieckiego koncernu, który produkuje w Chinach i płaci podatki na Cyprze, ale otworzyła biuro w Polsce. Świadomość tego problemu była motywacją do stworzenia aplikacji Pola, która pomogła Polakom już 12 milionów razy, bo taki, łączny wynik skanowań osiągnęliśmy w tym roku - tłumaczy Mateusz Perowicz.

Co kryje się pod markami własnymi sieci handlowych?

Jako drugi problem nasz rozmówca wskazuje marki własne sieci handlowych, które utrudniają weryfikację.

- Na produktach znajdziemy wewnętrzne kody sieci handlowych, do których nie mamy dostępu. Pozytywnym przykładem jest tu sieć Lidl, która udostępniła nam swoje kody kreskowe, dzięki czemu mogliśmy informować użytkowników, jaka firma dokładnie stoi za danym produktem - mówi koordynator aplikacji "Pola. Zabierz ją na zakupy".

Zdaniem Mateusza Perowicza, negatywny dla świadomej konsumpcji obraz dopełnia rządowe oznaczenie „Produkt Polski", które również wprowadza w błąd.

- Stworzone przez Ministerstwo Rolnictwa oznaczenie „Produkt Polski” nie uwzględnia bardzo ważnego czynnika, jakim jest kapitał i struktura właścicielska firm. Prowadzi to do sytuacji, w których z oznaczenia mogą korzystać nie tylko polscy producenci i rolnicy, ale także ich zagraniczna konkurencja. Pojawia się też inny problem. Na sklepowych półkach znajdziemy mnóstwo imitacji oznaczenia "Produkt Polski" i to często w branżach zupełnie innych niż rolno-spożywcza. Barwy narodowe na produktach nie stanowią więc żadnej przewagi konkurencyjnej dla polskich firm, a umieszczanie takich towarów w koszyku wcale nie musi oznaczać, że wspieramy polską gospodarkę. Nasza flaga stała się modnym znaczkiem, który może podnieść wartość produktu, nawet takiego, który nie ma z naszym krajem zbyt wiele wspólnego - wskazuje ekspert.

- Każda taka sytuacja utwierdza nas w przekonaniu, że nasza aplikacja jest wciąż potrzebna i chcemy ją dalej rozwijać - podsumowuje Mateusz Perowicz.