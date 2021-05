Polak robi zakupy w 20 różnych sieciach spożywczych. Jak go do siebie przywiązać?

Badanie GfK: Przeciętny Polak w ciągu roku robi zakupy FMCG w 20 różnych sieciach, Fot. pixabay.com

Podczas zakupów produktów FMCG rzadko przywiązujemy się do konkretnej sieci. Aby to zmienić, najwięksi detaliści mocno rozwijają programy lojalnościowe, wśród których coraz większą rolę odgrywają aplikacje - takie dane płyną z badań GfK Polonia.

W Polsce znajduje się aż 140 tysięcy sklepów oferujących produkty FMCG

Największą lojalnością konsumentów może się pochwalić Biedronka

Aplikacja jest dziś absolutnym must have każdego detalisty, który chce utrzymać swojego klienta

Przeciętny Polak w ciągu roku robi zakupy FMCG w 20 różnych sieciach

Lojalność mierzona przez GfK opiera się na procencie wydatków na dobra FMCG, które konsumenci ponoszą w danej sieci, w relacji do całości wydatków poniesionych we wszystkich kanałach zakupowych (poczynając od sklepów specjalistycznych, poprzez sklepy spożywcze, hipermarkety, supermarkety, dyskonty, aż po internet) przez tych samych nabywców.

– Okazuje się, że tylko niewielka grupa konsumentów koncentruje swoje wydatki wokół jednej sieci. Trudno jednak się temu dziwić, ponieważ w Polsce znajduje się aż 140 tysięcy sklepów oferujących produkty FMCG, a przeciętny Kowalski w ubiegłym roku - pomimo pandemii - zrobił zakupy 325 razy, odwiedzając średnio aż 20 różnych sieci. Przy takiej konkurencji i częstotliwości zakupów, utrzymanie lojalności jest ogromnym wyzwaniem – tłumaczy Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Biedronka królową lojalności

Z badań GfK wynika, że wśród sieci działających na polskim rynku, największą lojalnością konsumentów może się pochwalić Biedronka (30,4%). Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się Lidl (12,8%), Dino (11,2%). Są to sieci, których sklepy znajdują się blisko domu, co wpływa na dużą liczbę odwiedzin. Z drugiej strony wymienione sieci mocno dbają o kompleksowy asortyment w przystępnej cenie. – Obecnie mówimy o dużej wadze tzw. „one-stop-shoppingu”, czyli kompleksowych zakupów w jednym miejscu, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa kupujących poprzez ograniczenie kontaktu z innymi. W dobie pandemii odgrywało i wciąż odgrywa to ogromną rolę – wyjaśnia Michał Maksymiec.

W przypadku samych regularnych klientów, tzw. heavy shopperów (20% nabywców, którzy odpowiadają za największą wartość w danej sieci) przewaga Biedronki nad konkurencją jest jeszcze większa. Sieć należąca do koncernu Jeronimo Martins uzyskała w 2020 roku współczynnik lojalności na poziomie 57,3% i znacznie wyprzedziła Dino (36,1%) oraz Lidla (35,6%).

Aplikacje receptą na utrzymanie klientów