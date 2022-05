Policja bada czy w Kauflandzie złamano ustawę o związkach zawodowych. Jest dochodzenie

5 maja br. związkowcy Jedności Pracowniczej, działającej przy Kauflandzie otrzymali zawiadomienie z policji we Wrocławiu o wszczęciu w dniu 24 kwietnia 2022 roku dochodzenia o możliwości popełniania przęstępstwa z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych. Sprawa dotyczy pisma z grudnia 2021, w którym prezes sieci Kaufland wzywał do nieprzeprowadzania manifestacji w dniu 6 grudnia we Wrocławiu organizowanej właśnie przez "Jedność Pracowniczą".