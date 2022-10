Politycy od lat chcą "polskiej Biedronki i Żabki", ale czy mamy na to środki?

Temat repolonizacji handlu jest odgrzewany co kilka lat - głównie za sprawą polityków. Teraz dzieje się to za sprawą wypowiedzi prezesa PiS odnośnie sieci Żabka. Jarosław Kaczyński zasugerował przejęcie tej sieci od CVC Capital Partners.

Jarosław Kaczyński wspomina o odkupieniu Żabki, wiceminister i rzecznik rządu są "za"

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski jako gość w porannej rozmowie w RMF FM odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o możliwym odkupieniu sklepów Żabka. "Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka. Jestem za repolonizacją" – stwierdził gość. "Dzisiaj jednym z największych problemów, jeśli chodzi np. o rolników indywidualnych, którzy produkują różne przetwory, produkty i nie mogą tego sprzedać polskim sieciom, jest oczywiście dostęp do rynku detalicznego. Więc Żabka byłaby dobrym pomysłem na to, żeby z przemysłu rolno-spożywczego polskie produkty trafiały nie do pośredników zagranicznych tylko bezpośrednio do polskich producentów" - dodał Kowalski.

O pomyśle repolonizacji mówił też Piotr Müller, rzecznik rządu na antenie Radia Zet. "Jeśli Krajowa Grupa Spożywcza będzie miała środki, to obecnie jest dobry okres na wykupienie".

W ub. miesiącu wicepremier Henryk Kowalczyk mówił o planach przejęcia sieci handlowej przez KGS.

Kogo byłoby stać na przejęcie giganta convenience?

Czy jednak takie wypowiedzi to tylko hasło czy poważne zamiary? Czy taka transakcja o której wspominał Jarosław Kaczyński jest w ogóle realna? Czy Żabka, która liczy prawie 9 tys. placówek, jest obecnie najlepszym kąskiem akwizycyjnym? Kto może dysponować takimi środkami?

Można się spodziewać, że fundusz CVC przygotowuje sieć Żabka do sprzedaży. Zakup miał bowiem miejsce w 2017 roku, a horyzont inwestycyjny CVC to od 6 do 15 lat.

Kiedy CVC odkupował udziały, sieć liczyła ok. 4,5 tys. sklepów prowadzonych przez ok. 3 tys. przedsiębiorców. Ile sieć kosztowałaby dziś, kiedy liczy 8718 sklepów? Przez ostanie lata widzimy imponujący wzrost Żabki. Zarówno ilościowo jak i jakościowo. Kwota transakcji na pewno byłaby ogromna! Czy kogokolwiek w Polsce byłoby na nią stać? Wiemy, że kiedyś zainteresowana była Grupa Eurocash...

Wartość kolejnej transakcji sprzedaży udziałów w Żabce zależy od wielu czynników takich jak liczba podmiotów zainteresowanych przejęciem, czy też oczekiwana kwota przez CVC. Tych danych jednak nie znamy.

Żabka na czwartym miejscu

Według najnowszych danych Ministerstwa Finansów za 2021 rok największą działającą w Polsce firmą z branży handlowej jest Jeronimo Martins. Na drugim miejscu znalazła się podatkowa spółka Lidla - FRF-Beteiligungs-GmbH. Podium zamyka Eurocash. Ten zestaw nie zmienia się od lat. Spółka Żabka Polska zajmuje 4. pozycję w TOP 10 sieci spożywczych z największymi przychodami w Polsce (wg. MF). Przychody za 2021 rok to 15 176 880 968 zł.