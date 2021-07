Północna Izba Gospodarcza apeluje: nigdy więcej lockdownu!

- Oczekujemy od Rządu RP jasnego i czytelnego sygnału: lockdownu więcej nie będzie. Wiemy, że epidemia może być dynamiczna, ale lockdown to jest gospodarcze zło. Nie widzimy możliwości przetrwania kolejnych obostrzeń – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie z dużym niepokojem odbierają kolejne sygnały o tym, że nie jest wykluczone, że jesienią znowu powróci lockdown i obostrzenia. Za nami ogromnie ciężkie miesiące, które przedsiębiorcy przetrwali dzięki determinacji, poświęceniom i umiejętnemu prowadzeniu działalności w kryzysowym czasie. Wprowadzenie lockdownu jesienią spowodowałoby nie tylko kolejne problemy natury finansowej i ekonomicznej, ale i poważnie podważyłoby zaufanie do instytucji publicznych i rządowych, które zachęcają przedsiębiorców do poświęceń i do promocji szczepień. Kolejne zatrzymanie gospodarki według ekspertów Izby byłoby dowodem na to, że wcześniejsza praca poszła na marne.

Przedsiębiorcy oczekują jasnych deklaracji

Jak mówi Prezes Hanna Mojsiuk inspiracją do wystosowania apelu do Rządu RP są wypowiedzi polityków i ministrów, którzy nie odcinają się od sugestii, że obostrzenia jesienią mogą powrócić. W Europie pojawiają się kolejne warianty koronawirusa i w niektórych krajach widać już powroty obostrzeń. Z drugiej strony widzimy także, że wiele krajów odcina się od możliwości powrotu do blokady niektórych sektorów gospodarki.

- Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis powiedział, że w jego kraju lockdownu więcej nie będzie, bo nie wyobraża sobie, by chronić mniejszość, która nie chce się zaszczepić poświęcając komfort pracy i życia tych, którzy podjęli decyzje o zaszczepieniu. Oczekujemy od Rządu RP podobnej deklaracji. Byłby to sygnał dla niezaszczepionych, że nikt nie będzie dla ich nieodpowiedzialności poświęcać przedsiębiorców i ludzi, którzy chcą pracować, podróżować i wracać do tak oczekiwanej przez wszystkich normalności. Nie wyobrażam sobie powrotu do twardego lockdownu. Rozmawiam z przedsiębiorcami, dla wielu to wielomiesięczne zatrzymanie gospodarki to był prawdziwy koszmar. Jestem świadoma, że sytuacja makroekonomiczna Polski jest dobra, nikt jednak nie pyta jakim kosztem psychicznym dla przedsiębiorców – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

- Zdajemy sobie sprawę, że koronawirus może ewoluować i stawać się bardziej niebezpieczny. Nie zmienia to faktu, że uważamy, że lockdown to złe rozwiązanie. Przedsiębiorcy stracą wiarę w to, że ich zaangażowanie np. w promocję szczepień miało sens – dodaje Prezes Mojsiuk.

Kolejny lockdown byłby sygnałem, że poświęcenia nie miały sensu