Polo Cockta lata świetności ma za sobą, Vita Cola rośnie wbrew rynkowi

Vita Cola pobiła rekord w 2022 r. sprzedając 95,5 mln litrów bezalkoholowych napojów. To najlepszy wynik w jej ponad sześćdziesięcioletniej historii.

Polo Cockta produkowana w Polsce od lat 60. przez wytwórnie wód gazowanych należące do Społem miała być konkurencją dla Coca-Coli, nie przetrwała jednak próby czasu.

Na bazie sentymentu do czasów retro rozwija się biznes pośrednio związany Polo Cocktą, kultowym napojem z czasów PRL-u.

Vita Cola - napój z pozycją lidera rynku w Turyngii

Vita Cola pojawiła się w Niemieckiej Republice Demokratycznej w 1957 r. W 1989 r. biznes podupadł, a jego miejsce zajęły zachodnie marki napojów. W 1994 r. firma Thüringer Waldquell Mineralbrunnen ze Schmalkalden dała napojowi drugie życie. Zabezpieczyła prawa do nazwy i formuły, która jest nadal utrzymywana w tajemnicy. Na przełomie tysiącleci napój o lekko cytrusowym smaku wspiął się nawet na pozycję lidera rynku w Turyngii, wyprzedzając Coca-Colę. W 2018 r. padł rekord – marka sprzedała 89 mln litrów napojów.

Vita Cola pobiła ten rekord w 2022 r. sprzedając 95,5 mln litrów bezalkoholowych napojów. To najlepszy wynik w jej ponad sześćdziesięcioletniej historii i wzrost o 9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Według danych producenta, Vita Cola zajmuje drugie miejsce z udziałem w rynku coli we wschodnich Niemczech i pierwsze miejsce w Turyngii. W segmencie lemoniad sprzedaż wzrosła o 5,6 proc. Tutaj firma zajmuje również drugie miejsce we wschodnich Niemczech i jest liderem rynku w Turyngii, osiągając nawet dwucyfrowy wzrost sprzedaży napojów w szklanych butelkach.

Dziś Vita Cola jest marką firmy Thüringer Waldquell Mineralbrunnen z Schmalkalden, należącej do rodzinnej grupy Hassia z ponad 150-letnią tradycją. Oprócz oddziału w Turyngii, trzy inne spółki córki w Lichtenau (Saksonia), Hecklingen (Saksonia-Anhalt) i Bad Doberan (Meklemburgia-Pomorze Przednie) butelkują Vita Colę. Pod marką dostępnych jest 18 bezalkoholowych napojów: cztery rodzaje coli, jedna mieszanka cola-pomarańcza, osiem lemoniad i pięć napojów energetycznych. W portfolio znajdują się też cztery bezcukrowe napoje bezalkoholowe.

Jak informuje grupa, obecne wyzwania nie są łatwe dla marki. Wobec wyższych cen cukru, energii i transportu firma musiała podnieść na początku roku ceny napojów. Jednak prognozy są optymistyczne.

- Szczególnie cieszy fakt, że rekordowy wynik został osiągnięty pomimo wysokich kosztów, rosnącej inflacji i wynikającej z niej powściągliwości konsumentów. Podczas gdy rynek coli we wschodnich Niemczech skurczył się w 2022 roku o 4 proc., my byliśmy w stanie wzrosnąć o 3 proc. – wypowiada się Claudia Meincke, Brand Manager Vita Coli. - Inwestujemy nie tylko w nowoczesne, przyjazne dla środowiska szklane butelki, ale także w naszą nową kampanię komunikacyjną. Czyni to markę bardziej zrównoważoną i zwiększa jej atrakcyjność dla pokolenia Z – ujawnia strategię.

Polo Cockta - napój produkowany w Polsce od lat 60.

Polo Cockta jest rówieśnikiem Vita Coli. Napój produkowany w Polsce od lat 60. przez wytwórnie wód gazowanych należące do Społem miał być konkurencją dla Coca-Coli. Na etykiecie bezalkoholowego napoju można było przeczytać: „Napój gazowany słodzony z dodatkiem naturalnych substancji smakowo-aromatycznych. Barwiony. Zawiera kofeinę.”

Spółdzielnie Spożywcze Społem nie trzymały jednak jakości. Polo Cocktę sprzedawano w różnych butelkach, często brakowało w niej bąbelków. Polskie normy spożywcze przewidywały nasycanie ilością co najmniej 3 gramów CO2 na jeden litr, ale nie zawsze było to przestrzegane. Poza tym napój miał termin przydatności 30 dni, co przy braku odpowiedniej infrastruktury chłodniczej powodowało, że szybko stawał się pozbawionym gazu płynem. W efekcie zniknął z rynku.

Marka wróciła na sklepowe półki za sprawą firmy Zbyszko Company z Radomia, która na fali popularności produktów stylizowanych na epokę PRL wykupiła licencję na używanie nazwy. Sprzedawana w sklepach Polo Cockta nie odniosła jednak sukcesu. Producent zastąpił ją marką PoloCola, ale popyt na nią również był znacznie mniejszy niż oczekiwano i na początku lat 90. XX wieku napój zniknął ze sklepów.

Ponownie pojawił się na rynku w 2015 r. W 2016 r. Zbyszko Company wprowadził Polo Cocktę w smukłej puszce o pojemności 250 ml, a w 2017 r. - w funkcjonalnej butelce o pojemności 1,25 l. Dziś napój w różnych opakowaniach jest dostępny w sklepach sieci Biedronka, Carrefour, E.Leclerc czy za pośrednictwem spożywczych platform online, jak np. Frisco. Niemniej Polo Cockta lata świetności ma już za sobą, dostępnych jest bowiem wiele odmian napojów gazowanych i rodzimy zamiennik Coca-Coli przegrywa z nimi konkurencję.

Na bazie sentymentu do czasów retro rozwija się natomiast biznes pośrednio związany z napojem z czasów PRL-u. Na stronach internetowych można kupić koszulki w stylu vintage z nadrukami starych etykiet Polo Cockty czy szklanki-literatki z jej logo. Na portalach ogłoszeniowych w cenie są zaś stylowe, zabytkowe butelki, z jakich na przestrzeni minionych lat konsumenci spożywali ten napój.