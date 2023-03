Polomarket: Badania cenowe ASM są nierzetelne

Zarząd sieci Polomarket przygotował stanowisko w tej sprawie.

- Spisy cenowe, znane też jako „koszyki zakupowe”, to w założeniu źródło rzetelnych informacji o poziomie cen w sklepach na terenie całego kraju. Ich zadaniem jest dostarczanie konsumentom wiarygodnych i sprawdzonych danych dotyczących aktualnego poziomu cen, a także ich zmian w czasie. Zwłaszcza w ostatnich miesiącach, kiedy presja inflacyjna spowodowała, że cena stała się jednym z najważniejszych kryteriów wyboru miejsca zakupów, tego typu zestawienia wpływają na renomę marek i ich postrzeganie przez klientów, a tym samym bezpośrednio wpływają na wyniki sprzedażowe.

Mając na względzie powyższe zarząd sieci POLOmarket nie może pozostawić bez komentarza i reakcji publikowanych co miesiąc wyników spisu cenowego znanego pod nazwą „Badanie i raport Koszyk Zakupowy” realizowanego cyklicznie przez ASM Sales Force Agency.

Polomarket kontra spisy cenowe ASM

- W naszej ocenie jest to badanie nierzetelne i nietransparentne, a przyjęta metodologia – nieprawidłowa i nieoddająca rzeczywistego poziomu cen w supermarketach sieci POLOmarket, a także z dużym prawdopodobieństwem również w pozostałych sieciach ujętych w rankingu - podkreśla Polomarket.

Sieć wymienia najważniejsze zastrzeżenia do tego raportu. To to m.in.:

1) Porównywanie w ramach badania różnych formatów sklepów – w swoim raporcie autorzy badania nie uwzględniają różnic pomiędzy formatami, co skutkuje zestawianiem danych z hipermarketów, dyskontów, cash&carry, supermarketów i supermarketów proximity bez słowa komentarza o różnicach między tymi formatami, a także skali ich działalności. Ranking nie uwzględnia pełnego przeglądu wszystkich liczących się na rynku sieci handlowych w danym formacie.

2) Przyjmowanie błędnych danych wejściowych – niektóre dane wejściowe dotyczące POLOmarketu - ale jak można przypuszczać również innych sieci objętych badaniem - są błędne lub zmodyfikowane, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, podlegają dyskusyjnym uśrednieniom przy porównaniu nietożsamych produktów lub nieadekwatnemu doborowi cen produktów. Wbrew zapewnieniom Agencji ASM Sales Force, że badanie „obejmuje porównanie cen analogicznych produktów (tych samych marek i o tych samych gramaturach), z różnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach”, Spółka POLOmarket stwierdza, iż ta zasada nie jest przez Agencję ASM dochowywana. Agencja ASM Sales Force w przypadku braku możliwości porównaniatych samych produktów pod względem wielkości opakowania, dokonuje przeliczenia gramatury/pojemności. Przeliczenia tak dokonywane nie są wiarygodnym odniesieniem w zakresie cen danego towaru per produkt. Powszechnie wiadomym faktem jest, iż standardem rynkowym jest niższa cena za daną jednostkę przeliczeniową dla większych gramatur czy opakowań. Agencja ASM Sales Force nie oznaczała również w stosunku do sieci POLOmarket stosowania przeliczeń i zamienników w formie gwiazdek, a jednocześnie taką informacją umieszczała w odniesieniu do innych sieci ujętych w raporcie.

3) Ujmowanie w spisie produktów niedostępnych w sieci i podawanie ich rzekomej ceny – w opublikowanym w styczniu br. spisie uwzględniono cenę produktu Mleko Łowickiego 3,2%, który nie jest dostępny w naszych sklepach od 2018 r. Jednocześnie w sposób nierzetelny dobrany został zamiennik – mleko bez laktozy, które jest innym rodzajem produktu, o wiele droższym. Ponadto zwracamy uwagę, iż Agencja ASM Sales Force dokonuje „uśrednienia” cen „Koszyka zakupowego” na podstawie cen, które wystąpiły łącznie w dokonywanym spisie w danym okresie w danej sieci w różnych sklepach. Wynikiem takiej metodologii jest ukazanie w rankingu ceny produktu, której konsument w rzeczywistości nigdy nie mógł spotkać na półce sklepowej.

4) Przeprowadzanie spisu w różnych dniach tygodnia – Agencja ASM Sales Force dokonuje spisu cen w poszczególnych sklepach sieci, jak i w poszczególnych sieciach w różnych terminach np. na przestrzeni 5-6 dni. Biorąc pod uwagę, że dokonywany jest spis zarówno cen promocyjnych, jak i cen standardowych produktów, ceny w poszczególnych dniach konkretnego tygodnia mogą ulec sporym wahaniom z uwagi na m.in. oferty dnia czy oferty weekendowe. Taki sposób metodologii ma bardzo duży wpływ na prezentowaną cenę w rankingu i nie pozwala na wiarygodne porównanie koszyków we wszystkich sieciach.

5) Wybiórcze uwzględnianie popularnych mechanizmów promocyjnych – np. cena promocyjna produktu obowiązująca przy zakupie większej ilości sztuk – raz jest uwzględniana cena niższa (promocyjna), a innym razem spisywane są ceny standardowe.

6) Dobór produktów – zgodnie z deklaracją Agencji ASM Sales Force, a opublikowaną wprost na stronie internetowej Agencji. że do spisu agencja ujmuje najpopularniejsze produkty zakupowe, w spisie brakuje opiniotwórczych produktów, takich jak m.in.: mięso, warzywa i owoce. Natomiast w zestawieniu występuję np. płyn do higieny jamy ustnej, czy szampon. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Agencji ASM Sales Force dobiera w ramach spisu produkty marek, które nie są liderami w swoich kategoriach i w związku z tym nie są dostępne w części badanych sieci. Co naszym zdaniem istotne, konsument korzystający z rankingu nie ma możliwości zapoznania się z listą produktów uwzględnionych w spisie ani ich cenami w poszczególnych sieciach handlowych.

7) Ujmowanie w spisie dla konsumentów sieci handlu hurtowego – wbrew zapewnieniom Agencji ASM Sales Force, że badanie cen dotyczy zawsze jednostkowej ceny analizowanego produktu i uwzględnia promocyjną ofertę handlową obowiązującą w dniu badania, jeżeli oferta ta jest skierowana do ogółu konsumentów i dotyczy jednostkowego produktu (możliwości zakupu jednego produktu w promocyjnej cenie bez żadnych dodatkowych warunków), badanie obejmuje także sieci hurtowe, które oferują sprzedaż osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Polomarket ma zastrzeżenia do spisu ASM

- W związku z powyższymi zastrzeżeniami sieć POLOmarket oświadcza, że ma daleko idące zastrzeżenia co do rzetelności i staranności w zakresie pozyskiwania danych przez autorów rzeczonego badania, zaś samą metodologię uznaje za nieprawidłową i zniekształcającą rzeczywisty obraz, co w konsekwencji skutkuje wprowadzeniem czytelnika/konsumenta w błąd.

W pierwszej kolejności jako jaskrawy przykład nierzetelnego rankingu wskazujemy spis cenowy opublikowany w grudniu 2022 r „Koszyk produktów na święta o 18% droższy niż rok temu”, w którym różnice pomiędzy spisem ASM, a cenami zweryfikowanymi przez nas, dla tych samych produktów w tym samym czasie spowodowały błędne i zaniżone wskazanie naszej pozycji w rankingu. Wartość koszyka po przeliczeniu przez nas cen wyniosła 273,20 zł vs 277,07 według wyliczeń ASM.

Podsumowując na podstawie wykazanych powyżej nieprawidłowości stwierdzamy, że Agencja ASM Sales Force nie zachowała wymaganej w stosunku do nich przez art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 prawo prasowe, szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu ww. materiał prasowego.

W chwili obecnej, na podstawie już zebranych danych, oceniamy także, iż publikacja Rankingu „Koszyk Zakupowy” w aktualnej formie może naruszyć renomę Sieci POLOmarket i jej wizerunek oraz może być rozpatrywane w kategorii czynu nieuczciwej konkurencji - podsumowuje sieć.

ASM odpowiada:

"Badanie i Raport Koszyk Zakupowy jest autorskim i niezależnym raportem tworzonym od 4 lat. Niezmienna metodologia tego badania, stosowana od początku tworzenia Koszyka Zakupowego oraz dobór próby (określona ilość artykułów, występujących we wszystkich lub praktycznie wszystkich sieciach handlowych w takiej samej gramaturze i opakowaniu) pozwala ASM SFA rzetelnie analizować zmiany cen tych produktów i tendencje polityki cenowej stosowanej przez poszczególne sieci handlowe na podstawie tych wybranych produktów. Stosowana przez Spółkę od pierwszego raportu metodologia (badawczo–porównawcza) pozwala na wiarygodną i w pełni profesjonalną prezentację zmian cen towarów w obiektach handlowych poszczególnych sieci działających w Polsce. Zachowując niezależność Badania i Raportu Koszyk Zakupowy i uwzględniając intencję i cel sporządzania tego Raportu (pokazanie zmian cen poszczególnych grup produktowych), ASM SFA nie może ulegać jakimkolwiek naciskom ze strony sieci handlowych, z których dane źródłowe pochodzą lub też wpływom tych sieci handlowych na stosowaną od lat metodologię badania. ASM SFA podkreśla, że Badanie i Raport Koszyk Zakupowy nie jest produktem przeznaczonym dla sieci handlowych, lecz ma na celu ukazanie konsumentom aktualnych danych o zmianach cen określonych produktów (tych samych na przestrzeni lat) z uwzględnieniem tendencji cenowej stosowanej przez podmioty, zarządzające poszczególnymi sieciami handlowymi. ASM SFA wykonując badanie nie może zmieniać lub dostosowywać na zlecenie danej sieci handlowej przyjętych założeń lub metodologii wykonania badania rynku lub też ograniczać zakresu badania, poprzez wykluczenie poszczególnych sieci handlowych z raportu.

Dokonywane przez sieci handlowe oraz producentów produktów zmiany w gramaturach lub opakowaniach poszczególnych produktów lub ich niedostępność w poszczególnych obiektach handlowych, wymaga przyjęcia w metodologii badania określonych zasad stosowania odpowiednich zamienników (najbardziej zbliżonych do badanego produktu miarą, wagą, preferencją konsumentów lub też dostępnością w danym obiekcie handlowym). Czasem wymaga to konieczności zastosowania przeliczników wagowych i cenowych (przykład napojów które w jednych kategoriach sklepów występują w objętości poniżej 1 litra a w innych dokładnie 1 litr) przy zastosowaniu najbardziej zbliżonych produktów porównawczych. Jednakże takie przeliczenia są również porównywane z danymi publikowanymi przez poszczególne obiekty handlowe, które zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na etykietach cenowych muszą podawać wartości poszczególnych produktów za jednostkę ich miary lub wagi. Stosowana przez ASM metoda pozwala na prezentację cen tych samych produktów i takich samych produktów we wszystkich obiektach, nawet jeśli gramatura lub objętość tych produktów jest różna w poszczególnych kategoriach sklepów, w których badanie jest prowadzone.

Dlatego Badanie i Raport Koszyk Zakupowy prowadzone od lat przez ASM SFA jest opracowaniem, porządkującym i ułatwiającym porównywanie cen w różnych sieciach handlowych operujących w Polsce. W ramach badania wykwalifikowani i przeszkoleni eksperci, zgodnie z metodologią przyjętą przez spółkę, gromadzą materiały udostępnione przez sieci handlowe określające cechy danego produktu, miejsce, datę, godzinę pozyskania informacji o cenie tego produktu (w tym także zdjęcia etykiet cenowych na półkach sklepowych, wykonane podczas badania w każdym z obiektów, w których badanie jest realizowane), które potwierdzają prawdziwość oraz rzetelność podanych przez ASM informacji w Koszyku Zakupowym. Dane są następnie weryfikowane przy wykorzystaniu rozbudowanych, wewnętrznych narzędzi kontroli, których zadaniem jest unikanie jakichkolwiek błędów. Następnie dane są każdorazowo, przed sfinalizowaniem raportu, przekazywane do spółek zarządzających poszczególnymi sieciami handlowymi w celu ich weryfikacji. Dane te są specjalnie oznaczane w sytuacji np. niedostępności określonego produktu w danej sieci i wykorzystania zamiennika z podaniem nazwy tego produktu oraz w razie zastosowania przeliczenia ceny z uwagi na inną wagę lub objętość opakowania dostępnego w danej sieci handlowej. Dane są udostępniane sieciom handlowym w celu ich weryfikacji i zgłoszenia ewentualnych nieprawidłowości, po potwierdzeniu z systemami sprzedażowymi każdej z tych sieci. Oczywiście każda z sieci otrzymuje do weryfikacji jedynie dane, które były pozyskane w jej obiektach handlowych. Dzięki temu mamy pewność, że proces zbierania danych i ich weryfikacji danych jest prowadzony w pełni profesjonalnie.

Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy analizowane są ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 14 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie ASM Sales Force Agency obejmuje porównanie cen analogicznych produktów (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline).

Sieć POLOmarket sama zgłosiła się do ASM SFA i dobrowolnie wyraziła chęć objęcia jej sklepów udziałem w Badaniu Koszyka Zakupowego. POLOmarket miała wiedzę dotyczącą formatu swoich sklepów, dostępności produktów i formatu innych sklepów, które w tamtym czasie podlegały badaniu. Mimo iż spółka zarządzająca tą siecią handlową wiedziała, iż ceny podanych przez ASM SFA produktów będą porównywane np. ze sklepami posiadającymi obiekty typu hipermarkety, zwróciła się z prośbą o objęcie jej sklepów badaniem. Obecnie w piśmie sieć zarzuca ASM SFA, że takie porównania cen w jej sklepach (supermarket) z cenami tych samych produktów w obiektach hipermarket ujawnia wady stosowanej metodologii. Tymczasem stosowana metody przeliczeń i porównań pomiędzy sieciami pozwalają realnie porównać ceny w różnych sieciach, co jest największą zaletą stosowanej metodologii i odpowiedzią na potrzeby konsumentów.

ASM SFA tworząc Badanie i Raport Koszyk Zakupowy miał świadomość i uwzględniał ryzyko ewentualnego konfliktu, który może powstać między sieciami, które nie będą wypadać najlepiej lub których ceny Koszyka Zakupowego będą wysokie. Twórcy badania, przyjmując określone założenia i metodologię badania niezmienną od wielu lat wiedzieli, że nadejdzie czas wzrostu cen, który spowoduje powstanie konfliktu z niektórymi podmiotami, w obiektach których są pozyskiwane dane. Jednakże jak podkreśla ASM, wszystkie dane pozyskiwane z obiektów handlowych każdej sieci, poza spisem danych są potwierdzane zdjęciami etykiet cenowych wystawionych przez dany sklep, na których muszą być podane wszystkie wymagane prawem informacje, w tym także np. ceny promocyjne (ujawniane na określonych zasadach) lub ceny za jednostkę miary danego produktu. W razie zaistnienia rozbieżności między danymi pozyskanymi a danymi które poda sieć handlowa po weryfikacji danych (przed publikacją Koszyka Zakupowego) ponownie są analizowane te rozbieżności z posiadanymi przez ASM SFA zdjęciami etykiet cenowych i w razie potwierdzenia rozbieżności lub braku możliwości potwierdzenia rozbieżności są przyjmowane dane pochodzące od sieci handlowej.

Spółka ASM SFA podkreśla, że jej intencją jest dialog i współpraca ze wszystkimi sieciami handlowymi, w obiektach, których badanie jest prowadzone. Współpraca spółek zarządzających sieciami handlowymi w potwierdzeniu poprawności zebranych danych pozwoli na zapewnienie badaniu wielostopniowej weryfikacji zarówno przez twórcę badania jak i podmiot, z którego dane pochodzą.

Odnosząc się na koniec do stwierdzenia POLOmarket o braku odpowiedzialności ASM SFA za prezentowane dane ASM Sales Force Agency podkreśla, że bierze całkowitą odpowiedzialność za rzetelność i poprawność danych oraz wszystkich innych informacji znajdujących się w opracowaniu pod nazwą „Badanie i Raport Koszyk Zakupowy”. ASM SFA nie ponosi jednak odpowiedzialności za opracowania wykonane na podstawie Raportu lub za wybiórcze prezentacje danych znajdujących się w Raporcie, szczególnie jeśli dane są opatrzone autorskimi własnymi komentarzami, analizami lub opracowaniami ich twórców."