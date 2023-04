Polomarket: Jest jeden produkt, na którym Polacy nigdy nie oszczędzają

Jak w POLOmarkecie oceniacie Państwo początek 2023 roku? Co jest kluczowym parametrem, jeśli chodzi o rynek handlowy?

Jarosław Brudnicki: Początek roku okazał się czasem stabilizacji podwyżek zgłaszanych przez dostawców. Jeżeli nie brakuje surowca, to ceny żywności zaczynają powoli się stabilizować. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia. Część dotychczasowych podwyżek była podyktowana strachem, że zabraknie surowca do produkcji. Teraz widzimy, że pomimo wojny po sąsiedzku, udało się zebrać podobne ilości zbóż, czy pozyskać podobną ilość mleka. Docierają do nas wiadomości, że polskie magazyny przed żniwami są już w 80 proc. wypełnione. Będzie to miało długofalowe skutki dla rolników i hodowców, a pośrednio także wpłynie na handel i ceny dla klientów. W handlu wiele produktów kontraktuje się na cały rok. Tak było z olejem. Większość sieci handlowych zakontraktowało olej w momencie zwyżkowym, po zbiorach. Teraz jego cena jest znacznie niższa. To oznacza, że ci, którzy nie zakontraktowali oleju zyskali, a ci którzy podpisali kontrakty roczne, niestety są w gorszej sytuacji. To jest właśnie handel. Zawsze jest pewna doza niepewności czy ceny będą spadały czy rosły. Niestety w ostatnim okresie przewidywanie stało się raczej loterią niż prognozowaniem opartym na solidnych podstawach, bo rynki były bardzo rozchwiane. Teraz zaczynamy dostrzegać stabilizację. Zawsze bacznie obserwujemy giełdy i reagujemy na zmiany, bo POLOmarket nie jest samotną wyspą. Działamy na rynku o dużej konkurencyjności, na którym wielu graczy zachowuje się bardzo agresywnie. Nie możemy odstawać. Gdy na półkach innych sieci pojawiają się konkurencyjne ceny, u nas także muszą się pojawić.

Rozumiem, że ta stabilizacja a nawet lekkie spadki cen, wkrótce znajdą odzwierciedlenie w cenach dla konsumentów.

Jarosław Brudnicki: Tak. Sieci są w stanie pozyskać taniej niektóre produkty np. olej i od razu widzimy, że na półkach pojawia się on w cenie poniżej 10 zł. Podobnie jest z masłem. Dostawcy produktu ultra świeżego nie są w stanie zbyt długo go przechowywać. Mleko, jogurt, masło mają krótkie terminy przydatności. Stąd po zaporowych cenach na masło na poziomie 7, 8 czy nawet 9 zł w ubiegłym roku, klient może już je teraz kupić poniżej 4 zł. Takimi też cenami masła sieci kuszą klientów w kampaniach reklamowych.

Jak to rozchwianie cenowe zmieniło zachowania konsumentów? Jak klienci będą kupować w 2023 roku?

Jarosław Brudnicki: Niestety to będzie inny rok, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży niż ostatnie lata. Póki co obserwujemy lekkie spadki ilościowe, bo klienci stali się ostrożniejsi i wyhamowali z zakupami. Powiedziałbym, że klienci przestali kupować żywność na zmarnowanie, jak to się często wcześniej zdarzało. Z tego powodu na kolejne zakupy po weekendzie, wracają już w poniedziałek, zwłaszcza po produkty świeże. To oznacza, że klienci robią bardziej przemyślane zakupy, bez gromadzenia zapasów.

Zmienia się też zawartość ich koszyków zakupowych i lista produktów, na które się decydują. Spada sprzedaż produktów droższych, a rośnie zainteresowanie tańszymi zamiennikami. I trudno się dziwić. Gdzieś przecież trzeba szukać oszczędności, gdy rosną ceny opału, energii i koszt kredytów. Bilans końcowy wzrostu wynagrodzeń i inflacji wynosi niestety około -5 proc. na niekorzyść portfeli klientów. Z tego też względu notujemy wyraźnie wyższą sprzedaż naszych marek własnych. Są to produkty tańsze średnio o 30 proc. od towarów markowych, a w niczym nie ustępują im jakościowo. To spowodowało, że udział marki własnej w sprzedaży sieci POLOmarket sięga obecnie blisko 30%. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że w kryzysowych czasach jest też kategoria, która rośnie bez względu na wszystko. To są karmy dla zwierząt. Na tym klienci nie oszczędzają. Wolą kupić mniej albo taniej dla siebie, ale zwierzakowi dogodzić.

Druga z kategorii, która odnotowuje wzrosty sprzedaży, to pieczywo. Ale to oznacza, że do naszych domów wraca robienie kanapek i zabieranie ich do pracy czy do szkoły. Odczytujemy to jako sygnał, że do łask wracają tradycyjne metody prowadzenia gospodarstwa domowego – przemyślane, zaplanowane i oszczędne.

Czy w tej sytuacji biorą Państwo pod uwagę uruchamianie w sklepach punktów bistro, z małą gastronomią i kanapkami?

Jarosław Brudnicki: Testujemy i analizujemy takie projekty – dobrym przykładem jest koncept „Pychatka”. Sprawdzamy, czy takie rozwiązanie się opłaci i czy staniemy na wysokości zadania, aby sprostać reżimowi jakościowemu. Mamy w sklepie dział, który zajmuje się odpiekiem pieczywa i dba o rozbudowaną ofertę ciast. Badamy jak w tej strefie sprawdziłyby się koncepty „usiądź i zjedz” lub „weź do domu”. Testujemy jak w tej formie sprzedaży radziłyby sobie zupy, kanapki czy hot-dogi. Przyglądamy się tego rodzaju możliwościom, zdając sobie sprawę z charakteru naszej sieci. Nie jesteśmy bowiem sklepem, do którego wstępuje się przy okazji, ale dużym supermarketem, do którego specjalnie przyjeżdża się lub przychodzi na większe zakupy. POLOmarket jest tradycyjną siecią supermarketową z 3 mld zł netto obrotu rocznie. Na tym solidnym fundamencie się skupiamy. Na nim też budujemy swoją strategię marketingową.

Co zatem będzie Państwa priorytetem w rozwoju na kolejne lata?

Jarosław Brudnicki: Naszym celem jest doprowadzenie sklepów do maksymalnej ergonomii i wydajności oraz jak najlepsze dopasowanie ich do potrzeb klienta. Z tego względu podjęliśmy decyzję o podniesieniu standardu placówek. Nasze inwestycje skupiają się na gruntownych remontach sklepów, łącznie z wymianą oświetlenia i systemów chłodniczych. Wymiana lodówek na urządzenia chłodnicze z zamkniętymi drzwiami ma wymiar zarówno ekonomiczny jak i ekologiczny. Planujemy zamontować również panele fotowoltaiczne na dachach naszych centrów dystrybucyjnych. Fotowoltaikę montujemy też na naszych sklepach. Dzisiaj, przy tych cenach prądu, w ciągu czterech lat jesteśmy w stanie osiągnąć zwrot z takiej inwestycji. Już teraz między majem i wrześniem, jesteśmy prawie samowystarczalni energetycznie dzięki panelom fotowoltaicznym, w które wyposażyliśmy cześć naszych sklepów.

Krzysztof Szultka: Innym i jednym z kilku ważnych dla nas projektów, będących odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, jest sprzedaż internetowa. Za projekt sprzedaży online odpowiada mój dział marketingu. Projekt e-sklepu wprowadziliśmy w rekordowo krótkim czasie, w ciągu trzech tygodni w 2020 roku, kiedy pojawiła się pandemia. Zdecydowaliśmy się na e-commerce na dużą skalę w formule click&collect. Teraz nasza usługa obejmuje również dowóz do domu klienta, choć wiele osób nadal chętnie podjeżdża pod sklep, gdy wie, że produkty są już przygotowane i odbierają je wtedy, kiedy im to pasuje.

Szczycimy się, tym, że poradziliśmy sobie z udostępnieniem naszym klientom całej oferty supermarketu, wszystkich produktów, które oferujemy w sklepie stacjonarnym. Jako jeden z nielicznych graczy internetowych oferujemy nawet zakup dowolnej ilości wędlin na plasterki.

Jest to owoc digitalizacji wielu procesów w całej organizacji. Wszystko co zrobiliśmy przed 2020 roku, zaprocentowało w momencie pandemii i wdrożenia sklepu online. E-sklep zbudowaliśmy na bazie doświadczeń z programu lojalnościowego, wprowadzonego w 2016 roku. Wówczas oparty był on o kartę plastikową. Potem pojawiła się aplikacja, a w 2020 roku e-sklep.

Naszym zdaniem e-zakupy w aplikacji są barometrem zmian zachowań konsumenckich, z tego powodu to dla nas bardzo ważne narzędzie marketingowe, które pomaga nam lepiej rozumieć klientów i odpowiednio reagować na ich potrzeby. Na przykład teraz w czasach wysokiej inflacji widzimy, że wiele osób decyduje się na bardziej przemyślane zakupy. W formule online, w aplikacji jest więcej czasu na zaplanowanie i podjęcie racjonalnej decyzji, bez pośpiechu, który pojawia się w czasie zakupów w sklepie. Obserwujemy te zachowania i możemy na nie reagować odpowiednią komunikacją z klientami. Właśnie ta komunikacja, którą wprowadziliśmy na bazie programu lojalnościowego procentuje i pomaga nam w walce konkurencyjnej. Obecnie mamy już 2,6 mln klientów, którzy albo pobrali aplikację albo mają kartę w naszym programie lojalnościowym. To nasza duża przewaga. Jednocześnie bacznie obserwujemy zmiany i trendy i zgodnie z nimi rozwijamy aplikację, aby jak najlepiej spełniała oczekiwania nasze i naszych klientów.

Krzysztof Szultka, POLOmarket

Czy e-sklep wymaga od Państwa dodatkowych inwestycji w personel?

Krzysztof Szultka: Usługa e-sklepu nie wymaga zatrudnienia dodatkowych pracowników, bo zamówienia rozkładają się w miarę równo na całą sieć. Nie ma nadmiernego obciążenia konkretnego sklepu, bo klienci wybierają odbiór zakupów z placówki najdogodniej położnej, wobec miejsca ich zamieszkania. System jest tak zbudowany, że nas wspomaga a nie generuje dodatkowe obowiązki, zaś proces obsługi e-zakupów został zaprojektowany w taki sposób, by nie generować znaczącego obciążenia dla personelu sklepów. Dzięki temu możemy obsługiwać spory wolumen zamówień bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników. Klienci mogą odbierać zamówienia po dwóch godzinach od złożenia, ale najczęściej zamówienia są już spakowane i gotowe do odbioru w ciągu godziny. To pokazuje, że nasi pracownicy dobrze radzą sobie z tym zadaniem. Na koniec system automatycznie informuje klienta, że zamówienie jest gotowe do obioru.

Problemy kadrowe, o których tyle mówi się na rynku, nie są dla Państwa wyzwaniem?

Jarosław Brudnicki: W handlu zawsze brakuje pracowników, ale nam udaje się zapełniać wakaty, bo jesteśmy firmą rodzinną, w której panuje dobra atmosfera pracy. Nie jesteśmy typową korporacją. Jest to wartość, którą cenią sobie nasi pracownicy, dlatego nie mamy problemu dużej rotacji. W POLOmarkecie pracuje wiele osób, które są z nami od początku istnienia sieci. Oczywiście na bieżąco prowadzimy rekrutacje, bo otwieramy nowe placówki. Zatrudniamy też nowe osoby do magazynów, także z Ukrainy. Zdajemy sobie jednak sprawę, że problemy rynku pracy są i będą, z tego względu inwestujemy w technologię. Wkrótce prawie ¼ naszych supermarketów będzie wyposażona w kasy samoobsługowe. Wcześniej przeprowadziliśmy pilotaż i dzięki temu wytypowaliśmy placówki, w których to rozwiązanie sprawdzi się najlepiej. Zależy nam na rozładowaniu kolejek, bo wiemy, że obecnie czas jest dla klientów najcenniejszą walutą. Drugi powód to wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodych klientów, którzy coraz częściej wybierają zakupy w wersji samoobsługowej, bez kontaktu z kasjerem. Zresztą trzeba też pamiętać, że nasze sklepy słyną z lad mięsnych. Z tego powodu tworzą się tam kolejki klientów, którzy wybierają ulubione rodzaje mięs i wędlin. Wielu z nich ma przekonanie, że w tej strefie znajdą produkty ciekawsze lub bardziej jakościowe, niż w strefie z produktami pakowanymi. Kasy samoobsługowe to nasz ukłon w stronę klienta, aby nie stał w dwóch kolejkach, najpierw wybierając wędliny a potem płacąc.

Teraz instalujecie kasy, a już trzeba myśleć o inwestycjach związanych z systemem kaucyjnym.

Jarosław Brudnicki: Jeśli chodzi o system kaucyjny, póki co obracamy się cały czas w strefie ogólnych zarysów, a nie konkretów. Nie do końca wiadomo jak system kaucyjny będzie działał i jakie wymagania będą musiały spełnić sklepy. Oczywiście czynimy pewne przygotowania, bo przedsięwzięcie jest ogromne. Z naszego rozeznania na rynku wynika, że dobry automat na opakowania zwrotne kosztuje od 100 do 150 tys. zł. Powstaje też pytanie, czy jeden wystarczy, by obsłużyć supermarket o takiej powierzchni, jaką mają nasze sklepy. Zresztą koszty to jedna sprawa. Drugą jest przestrzeń. Budując sklep nikt nie planował miejsca na przyjmowanie opakowań zwrotnych. Teraz trzeba byłoby je wygospodarować. Pozostaje też pytanie, czy rzeczywiście do kontenera klienci będą wrzucać tylko umyte butelki z czytelnym kodem kreskowym. Jeżeli nie, pojawia się kwestia immisji zapachowych. W sklepie nie możemy sobie na to pozwolić. Z tego względu rozważamy wykorzystanie miejsca parkingowego, gdzie moglibyśmy zainstalować odpowiednie urządzenia, które będą wymagane przez system kaucyjny. Ale w rzeczywistości o konkretach będziemy mogli rozmawiać, gdy pojawią się rozporządzenia i wytyczne.

Co zatem w Państwa opinii będzie największą trudnością w 2023 roku, a co może okazać się pozytywną zmianą?

Jarosław Brudnicki: Ciągle towarzyszy nam niepewność na rynku surowcowym, związana m.in. z wojną w sąsiadującej Ukrainie. To wpływa na wahania cen hurtowych i detalicznych, które obserwujemy na bieżąco. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z ogromnym napływem uchodźców, którzy zamieszkali w Polsce i zaczęli zaopatrywać się także w naszych sklepach. Teraz takiego efektu przyrostu klientów już nie będziemy obserwować. To oznacza, że wolumeny sprzedaży nie będą rosły w takim tempie.

Nasze obawy w długiej perspektywie budzi też demografia. Polska jest starzejącym się społeczeństwem z tendencją do wyludniania się, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Te zmiany widać już na niektórych kategoriach produktowych. Producenci piwa notują spadki i z tego powodu inwestują w piwa smakowe i bezalkoholowe, żeby poszerzyć grupę docelową. Z kolei rosną kategorie alkoholi mocnych, typu whisky, która jest napojem osób ze starszej kategorii wiekowej. Póki co, obserwując liczbę paragonów nie widzimy odpływu klientów z mniejszych miejscowości do większych, w których też mamy pewną bazę supermarketów. Myślimy jednak o naszym rozwoju w perspektywie długookresowej, dlatego czynnik demograficzny jest dla nas bardzo istotny i mocno analizowany.

Jeśli chodzi o powiew optymizmu, to upatrujemy go w sezonie letnim. Wiele naszych sklepów zlokalizowanych jest w miejscowościach turystycznych. Co roku przygotowujemy się mocno do sezonu wakacyjnego. Barometrem jest dla nas zawsze majówka. Z tego co wiemy, z dobrych źródeł, na tegoroczne wolne dni w maju, miejsca noclegowe są już w większości wyprzedane. To jest dla nas świetna wiadomość. Oczywiście to, czy klienci przyjadą tak samo tłumnie na wakacje, to zależy m.in. od kursu walut czy cen biletów lotniczych, ale wiadomo, że w trybie oszczędnościowym raczej decydujemy się na wakacje krajowe, a nie zagraniczne. To jest jeden z dobrych prognostyków dla naszej sieci.