POLOmarket z trzecim sklepem w Głogowie

Grupa POLOmarket po 4 otwarciach sklepów w listopadzie – w Maszewie, Słupsku, Tuliszkowie i Zawadzkiem – grudzień rozpoczęła od kolejnego otwarcia. Nowy supermarket od 5 grudnia działa w Głogowie i jest to już trzeci sklep sieci w tym mieście.

Sklep w Głogowie przy ul. Plutona 1 to trzeci i największy sklep sieci POLOmarket w tym mieście. Znajduje się w centrum osiedla Kopernik, w bezpośrednim sąsiedztwie gimnazjum nr 5, w budynku z pasażem handlowym. Powierzchnia sali sprzedaży to 750 mkw., a do dyspozycji klientów są cztery stanowiska kasowe.

Sklep został zaprojektowany zgodnie z najnowszym konceptem sieci pod względem funkcjonalności, a także z wykorzystaniem infrastruktury proekologicznej, która obejmuje m.in. ogrzewanie wody i pomieszczeń za pomocą pompy ciepła zintegrowanej z odzyskiem energii z urządzeń chłodniczych.

Grupy POLOmarket to już ponad 280 placówek na terenie całej Polski i blisko 2,5 mld obrotu netto rocznie.