Polomarket zamiast Piotra i Pawła w CH Echo Pabianice

fot. Polmarket będzie operatorem spożywczym w CH Pabianice

W trzecim kwartale 2021 roku pod dach galerii handlowej Echo w Pabianicach wprowadzi się nowy operator spożywczy – Polomarket. Będzie to pierwszy sklep z tym szyldem w mieście. Za podpisanie umowy odpowiedzialny jest dział leasingu firmy CREAM Property Advisors, która jest również zarządcą obiektu.



Polomarket będzie działał na powierzchni około 1100 mkw. ¬– Wierzymy, że wprowadzenie do galerii Echo Pabianice wysokiej jakości operatora spożywczego spozycjonuje obiekt na lata i da mu impuls do dalszego poszerzania tenant miksu– mówi Michał Małecki, szef działu leasingu handlowego w CREAM Property Advisors. W ostatnim czasie do najemców obiektu dołączył także sklep ze zdrową żywością Zdrowy Koszyczek.

Centrum Handlowe Echo w Pabianicach ma ponad 13 tys. mkw. powierzchni najmu i 44 lokale. To budynek jednopoziomowy, w którym sklepy mają takie marki, jak m.in.: Bricomarché, Jysk, RTV Euro AGD, Action, Rossmann.

Wcześniej- do stycznia 2019 w obiekcie operatorem spożywczym był Piotr i Paweł.