Półrocze 2021 w handlu: Hipermarkety ustępują miejsca convenience i dark stores?

fot. zakupów z darkstores zamiast z hipermarketów

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 w handlu nie brakowało emocji: wystartował amazon.pl, Żabka przejmowała firmy cateringu dietetycznego i uruchomiła sklep bez kas, walkę na rynku convenience podjął Orlen, otwierając 1. sklep Orlen w Ruchu, Carrefour szukał kupca na polski oddział, InPost wszedł razem z Makro w e-grocery. Do tego Netto nie tylko modernizowało sklepy po Tesco, ale część z nich także zamykało i grupowo zwalniało pracowników. Do tego na rynku uruchomienie nowego modelu tzw. dark stores ogłosiło dwóch graczy: Wolt i JOKR.

Amazon, Allegro, InPost

W marcu Amazon ruszył z polską wersją e-sklepu, ale już od końca stycznia przedsiębiorcy, planujący sprzedaż za pośrednictwem Amazona mogli rejestrować swoje konta na sell.amazon.pl w ramach przygotowań do premiery serwisu. Koncentrujemy się na tym, by nasza oferta była skrojona na miarę potrzeb polskich przedsiębiorców - mówił w rozmowie z dlahandlu.pl Benedikt Berlemann, General Manager, Expanding Selling Partners EU, Amazon. Po trzech miesiącach trudno nazwać zaistnienie amazon.pl przełomem na rynku.

W odpowiedzi Allegro wprowadziło nowy model współpracy ze sprzedawcami. Pod Warszawą tworzy nowe centrum logistyczne, które będzie obsługiwało przechowywanie, pakowanie i wysyłkę ich towarów. Umowa pomiędzy firmą Panattoni a Allegro obejmuje wynajem magazynu o powierzchni 36 500 m kw., z czego 35 100 m kw. zostanie przeznaczone na obsługę zamówień. Zatrudnienie w nowym centrum do końca 2022 r. znajdzie 1200 osób.

Tempa nie zwalnia InPost. Firma testuje swoją nową aplikację -#InPostFresh - marketplace dla zakupów spożywczych i ....nie tylko. Wspólnie z naszym partnerem Makro Cash and Carry Poland testujemy i 'szlifujemy' proces i samą aplikację w Warszawie, by później szybko ją skalować na kolejne miasta. To zupełnie nowy rozdział dla nas - do tej pory byliśmy dostawcą usług dla ecommerce, a w tej chwili sami stajemy się jego częścią! Dziękuję całemu #teaminpost za wytężoną pracę nad tym projektem! - napisał Rafał Brzoska na LinkedIn. Wcześniej InPost zarejestrował w Urzędzie Patentowym RP znaki towarowe InPost Deli oraz InPost Freshm jako aplikacje mobilne służące do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji.

