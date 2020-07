Półrocze w handlu detalicznym - 10 najważniejszych wydarzeń

Przejęcie Tesco przez Netto to jedno z najważniejszych wydarzeń w handlu w I półroczu br., fot. Shutterstock

Za nami wyjątkowe półrocze w handlu. Wyjątkowe, bo naznaczone sytuacją bez precedensu, czyli wybuchem epidemii koronawirusa. Zdaje się, że to wydarzenie odmieni handel trwale, ale jeszcze za wcześnie by wyrokować, w jakim stopniu. Rynek zmieni się także za sprawą dużego przejęcia - Netto kupiło ponad 300 sklepów Tesco, co oznacza że brytyjski detalista po wielu latach spekulacji i przypuszczeń żegna się Polską.

Nowi prezesi Lidla i UOKiK

W styczniu dowiedzieliśmy się, że Maksymilian Braniecki, dotychczasowy prezes Lidl Polska, awansował do zarządu spółki Lidl Stiftung &Co. KG, odpowiedzialnej za zarządzanie działalnością detalisty na całym świecie. W Polsce jego rolę od marca przejął Włodzimierz Wlaźlak, dotychczasowy członek zarządu Lidl Polska. Maksymilian Braniecki odpowiada za sklepy Lidla w siedmiu państwach – w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Słowenii, Rumunii i Bułgarii.

Pod koniec stycznia premier Mateusz Morawiecki powołał nowego prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Został nim Tomasz Chróstny, który wcześniej był wiceprezesem Urzędu. Zastąpił na tym stanowisku Marka Niechciała.

Koniec sporu wokół znaku SPAR

Spar International, Spar Group i Spar Polska w lutym podpisały porozumienie, które potwierdza, że Spar Group jest wyłącznym operatorem marki Spar na terenie Polski. W ramach porozumienia Spar Polska potwierdziło, że spółki grupy kapitałowej Bać-Pol nie posiadają prawa do używania marki Spar w Polsce. Tym samym Spar Group jest wyłącznym licencjobiorcą marki Spar w Polsce.

W maju Spar Group zakończył z kolei przejęcie sieci "Piotr i Paweł". Firma przyznała, że proces trwał dłużej, niż się spodziewano. Dodatkowo na wydłużający się proces finalizacji przejęcia miała wpływ pandemia koronawirusa, która spowodowała zawieszenie pracy sądów. Opóźnienia utrudniały wznowienie "normalnych operacji handlowych", co miało negatywny wpływ zarówno na handel detaliczny, jak i hurtowy. Polski oddział Spar Group zanotował w pierwszym półroczu 2020 r. (kończącym się w marcu br.) przychody na poziomie 230 mln zł.

Koronawirus zmienia handel

4 marca 2020 roku - tę datę wielu przedsiębiorców zapamięta na długo. Tego właśnie dnia potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce.

Od początku sieci handlowe informowały o wdrażanych procedurach bezpieczeństwa i premiach dla pracowników, którzy pozostawali na posterunku w tym trudnym czasie. Sklepy spożywcze działały cały czas, choć pod pewnymi obostrzeniami. Zamknięto za to centra handlowe i restauracje.

Nietypowe sytuacje wyzwoliły nietypowe zachowania. Polacy tłumnie ruszyli w marcu na zakupy, śrubując sprzedaż na świątecznym poziomie. Hitami okazały się być mydła i żele antybakteryjne, papier toaletowy, makarony, kasze, ryż, a nawet nieco zapomniane konserwy. Czy epidemia zmieni na trwałe nawyki konsumenckie? Czy sklepy convenience, postrzegane jako bardziej bezpieczne, zyskają lojalnych klientów? Wygląda na to, że tak, choć potrzeba więcej czasu na wyciągniecie daleko idących wniosków. Polecamy artykuły Lokalność, transparentność i bezpieczeństwo zyskały w oczach klientów oraz Dyskonty otwierają furtkę lokalnym dostawcom.

Niewątpliwie „beneficjentem” tej wyjątkowej sytuacji okazała się branża e-commerce. Internetowe sklepy z żywnością przeżywały prawdziwe oblężenie. Każdy z liczących się detalistów zaproponował klientom jakaś formę zakupów online. Czy branża wykorzysta zainteresowanie klientów e-grocery? Zastanawialiśmy się nad tym m.in. w artykule Pandemia impulsem dla rozwoju e-grocery. Czy branża wykorzysta szansę?

4 maja ponownie zostały otwarte galerie handlowe. Byliśmy świadkami konfliktu części najemców z zarządzającymi galeriami. Dziś większość sklepów działa, tak jak przed pandemią.

Organizacje zrzeszające centra handlowe na bieżąco monitorują odwiedzalaność, która zdaje się być coraz większa. Czy jednym ze skutków epidemii będzie ery galerii handlowych, jaka dotychczas znaliśmy? Czy centra handlowe także przeniosą się do internetu?

Dino bez prezesa

W maju Szymon Piduch, w porozumieniu z zarządem i radą nadzorczą spółki Dino, złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Dino Polska S.A. oraz rezygnację z członkostwa w zarządzie. Rezygnacja została uzasadniona planowanym przejściem do rady nadzorczej spółki. Do dziś Dino nie wybrało nowego prezesa.

UOKiK kontra Biedronka i nie tylko

Konsumenci skarżyli się, że wywieszki w sklepach sieci Biedronka wprowadzają w błąd, co do kraju pochodzenia owoców i warzyw. Kontrole Inspekcji Handlowej potwierdziły nieprawidłowości w tym zakresie. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie, w którym postawił właścicielowi sieci zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

- Postawiłem spółce Jeronimo Martins Polska zarzut stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów poprzez wprowadzanie ich w błąd co do kraju pochodzenia owoców i warzyw. Dla wielu osób to kluczowa informacja, która mogła przesądzić o zakupie danego produktu – powiedział Tomasz Chróstny.

Biedronka odpiera zarzuty UOKiK. Przyznała jednak, że mogą się zdarzać "sporadyczne i przejściowe" błędy.

To nie jedyna aktywność Urzędu. Po interwencji prezesa UOKiK najwięksi gracze na rynku rolno-spożywczym spłacili zaległości wobec mniejszych kontrahentów na kwotę 400 mln zł. Trwają postępowania, w których badane są również inne formy wykorzystywania przewagi kontraktowej w tej branży.Urząd sprawdza w nich, czy największe podmioty na rynku rolno-spożywczym nie wykorzystują swojej przewagi kontraktowej, odwlekając zapłatę ponad ustalony termin dostawcom lub wprowadzając niekorzystne warunki handlowe. Łączna kwota zaległości wyniosła prawie miliard złotych, a największymi dłużnikami były sieci handlowe.

Netto przejmuje Tesco Polska

Czerwcowy komunikat firmy Tesco to duże zaskoczenie. O sprzedaży polskiego oddziału mówiło się od dawna, ale chyba nikt nie spodziewał się, że nabywcą będzie właściciel sieci Netto w Polsce. Firmy Salling Group i Tesco Polska porozumiały się w sprawie przejęcia całości działalności spółki – w tym jej sklepów i magazynów. Transakcja objęła przejęcie 301 sklepów i dwóch magazynów. W ramach umowy około 7 tys. pracowników Tesco zostanie przeniesionych do Salling Group. Wartość transakcji jest równa Enterprise Value (EV) w wysokości 900 mln zł. Transakcja musi zostać jeszcze zweryfikowana i zatwierdzona przez urzędy regulacyjne. Jej sfinalizowanie spodziewane jest w czwartym kwartale br. Salling Group planuje przekształcić nabyte sklepy Tesco w Netto 3.0 nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia transakcji. Do tego czasu będą one działały pod szyldem Tesco. Grupa Salling przeznaczy 1 mld zł na rebranding i modernizację sklepów przejętych sklepów. Z transakcji wyłączono 19 placówek.

26 czerwca dowiedzieliśmy się, że sklepy znajdujące się w Częstochowie i Mielcu zostaną zamknięte. Placówki były na liście sklepów, które nie trafią do portfela Netto. Ponadto, jeden ze sklepów Tesco zmieni szyld na Kaufland. Najprawdopodobniej chodzi o przejęcie sklepu w Poznaniu przy ulicy Opieńskiego 1.

Auchan zamyka nierentowne sklepy

To nie był dobry czas dla hipermarketów. Auchan modyfikuje swoją strategię zaplanowaną do roku 2022. Ambicją spółki jest utrzymanie pozycji najtańszej sieci handlowej w Polsce przy uwzględnieniu nabytych w okresie pandemii doświadczeń. Auchan zapowiada wprowadzenie nowych ścieżek zakupowych klienta, rozwój kolejnych usług e-commerce (pisaliśmy m.in. o współpracy z Glovo i InPostem oraz usłudze click&collect), zmiany w ofercie i dopasowanie modelu ekonomicznego sieci.

Auchan Retail Polska podjęło także decyzję o zamknięciu dwóch sklepów sieci, zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej (ul. Katowicka) oraz w Mysłowicach. Decyzję poprzedziła analiza finansowa i organizacyjna obu placówek. - Niskie obroty i niesprzyjające warunki wynajmu spowodowały znaczne straty w tych lokalizacjach. Pomimo wysiłków zespołów osiągnięcie trwałej rentowności dla dwóch sklepów okazało się niemożliwe - poinformowano.

Już w lipcu sieć podała, że zamyka również sklepy w Grudziądzu i Lubinie.

Carrefour rezygnuje z platformy Marketplace

Na początku czerwca pisaliśmy, że sieć Carrefour podjęła decyzję o wygaszeniu projektu marketplace i od kwietnia na swojej platformie carrefour.pl nie oferuje produktów od zewnętrznych dostawców.

- W związku z dynamicznym rozwojem swojego e-grocery, zdecydowaliśmy, że dalsze inwestycje w obszarze handlu online konsolidować będziemy wokół cieszącego się dużą popularnością internetowego sklepu spożywczego oraz oferty własnej produktów non-food - wyjaśnił detalista.

Allegro wejdzie na giełdę

Partnerzy funduszy Cinven, Permira i Mid Europa wybrali Goldman Sachs Group Inc. i Morgan Stanley jako globalnych koordynatorów transakcji wprowadzenia Allegro na giełdę - podał Bloomberg. Firma Lazard Ltd. doradza w przygotowaniach do potencjalnego debiutu, który można wycenić na około 10 miliardów euro. Z oferty publicznej Allegro planowanej na jesień fundusze chciałyby pozyskać ponad 2 mld euro.

132,5 mln zł za Frisco.pl

Grupa Eurocash była strategicznym akcjonariuszem Frisco od 2014 r., z udziałami na poziomie 44% akcji. W grudniu 2019 r. spółka zdecydowała się na zwiększenie zaangażowania i nabycie kolejnych 56% akcji od funduszy MCI. Teraz przyszedł czas na finalizację umowy. Wartość transakcji wyniosła 132,5 mln zł, a została ona sfinansowana z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro. Środki te, poza nabyciem Frisco SA, zostaną wykorzystane również na zarządzanie kapitałem obrotowym w bieżącej działalności operacyjnej Grupy Eurocash.

Spółka Frisco zakończyła ubiegły rok przychodami na poziomie 120 mln zł. Strata netto firmy to 17,41 mln zł. Udział rynkowy e-sklepu w branży e-grocery wyniósł 44.2%, rosnąc odpowiednio o 2.6 p.p. rdr. Baza aktywnych klientów na koniec roku to 75,5 tys. gospodarstw.