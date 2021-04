Polska gospodarka przechodzi COVID. Czy grożą jej skutki uboczne?

Fot. Shutterstock

Inflacja, konsumpcja, sprzedaż detaliczna – pandemia mocno zachwiała wskaźnikami makroekonomicznymi w ostatnim roku. Przedłużające się restrykcje oraz niepewność co do przyszłej sytuacji związanej z epidemią nie służą polskiej gospodarce. Jednak, mimo dużych turbulencji radzi sobie ona całkiem dobrze, a prognozy na przyszłość są optymistyczne.

Zdaniem ekonomistów, wszystko co dzieje się obecnie w obszarze makroekonomii – czy to wzrost gospodarczy mierzony PKB, czy inflacja – jest skutkiem pandemii. - Pandemia zmieniła to, jak konsumujemy (wielu usług nie można kupić, wielu dóbr po prostu nam nie potrzeba, a inne przeżywają swój renesans - ponadto zmianie mogła ulec nasza zdolność do zapłaty), jak inwestujemy (czy zakończona inwestycja przyniesie zwrot w popandemicznym świecie), z kim i czym handlujemy (czy notujemy globalny popyt na dobra, czy da się kupić do ich produkcji surowce i półprodukty, czy da się je przewieźć, jak dobrze pewne usługi funkcjonują przez internet) – mówi Sonia Buchholtz, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Gospodarka po infekcji

Przypomnijmy, w całym 2020 roku inflacja wyniosła średniorocznie 3,4 proc., podczas gdy w 2019 roku było to 2,3 proc. Nie można zapominać, że w ciągu roku 2020 wskaźnik ten mocno falował. Z kolei sprzedaż detaliczna, jak podaje GUS, w okresie styczeń-grudzień 2020 r. zmalała rdr o 3,1 proc., (wobec wzrostu o 5,4 proc. w 2019 r.).

Skutki pandemii i lockdownów najbardziej odbiły się na PKB, który, według wstępnego szacunku GUS, w 2020 roku był niższy o 2,8 proc. rdr, wobec wzrostu o 4,5 proc. w 2019 r. Mimo tak niesprzyjających wyników, ekonomiści chwalą polską gospodarkę.

- Polska gospodarka radzi sobie dobrze. W 2020 PKB spadł o 2,8 proc., a to relatywnie niewiele na tle innych gospodarek. Sytuacja na rynku pracy jest stabilna, a konsumenci nie martwią się bardzo o źródła dochodów. Oszczędności rosną (także dlatego, że nie ma gdzie wydawać). Można spodziewać się fali odroczonego popytu, zwłaszcza w usługach - przy czym oczywiście trudno wyjechać na dwa urlopy z rzędu, raczej nie zamówimy czterech dań zamiast dwóch w restauracji, jak i nie kupimy dwóch szminek za ostatni rok lockdownu – mówi Sonia Buchholtz.

