Polska marka herbaciana z salonem w Galerii Warmińskiej

Oprócz herbat i kaw na wagę, w salonie Five o'clock można kupić także przygotowane na miejscu napary. Innowatorski projekt Atelier Herbaty by Five o'clock umożliwia wybór dowolnej pozycji herbacianej lub kawowej i zamówienie jej do wypicia na miejscu albo w kubku na wynos.

W przypadku kaw można też wybrać sposób parzenia - ekspres ciśnieniowy, Chemex albo Aeropress. Przy zakupie zespół Five o'clock doradza w wyborze najbardziej odpowiedniej herbaty lub kawy, podpowiada też, jak należy parzyć oraz pomaga w doborze odpowiednich dodatków i porcelanowych zestawów.

Five o'clock to rodzinna firma, wywodząca się z województwa dolnośląskiego. Jest to najstarsza specjalistyczna marka herbaciana w Polsce. Salon Five o’clock w Galerii Warmińskiej ma powierzchnię 61,96 mkw.