Polska sieć sklepów z herbatą i kawą dołącza do najemców Ferio Konin

Zarządca centrum, firma Multi Poland podpisała umowę na najem lokalu o powierzchni niemal 60 mkw., wzbogacając ofertę Ferio Konin.

Five o’clock i Pizza Hut w Ferio Konin

To pierwszy sklep tej marki w regionie. – Stale wzbogacamy ofertę naszego centrum, w ostatnim czasie silnie rozwijając sektor gastronomiczny i restauracyjny – mówi Henryk Grabowski z Multi, dyrektor CH Ferio Konin. – W pierwszej połowie roku do grona najemców dołączył Kebab Arianos, teraz Five o’clock, a przed nami otwarcie konceptu Pizza Hut – dodaje.

Five o’clock to nieustannie rozwijająca się polska sieć sklepów własnych z herbatą i kawą, delikatesami i akcesoriami. W CH Ferio Konin na niemal sześćdziesięciu metrach powierzchni lokalu klienci spotkają się z zespołem specjalistów, którzy krok po kroku wprowadzą ich w świat pełen aromatów, bogatych smaków i zapachów. W salonie znajdą się także oferty sezonowe, dopasowane do bieżącej pory roku oraz zestawy upominkowe.