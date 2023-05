Polski dostawca Lidla: producenci z Maroka i Turcji nastawieni na zyski, a nie na bezpieczeństwo

Obecnie w ramach Ryneczku Lidla klienci mogą wybierać wśród 170 rodzajów warzyw i owoców. Część asortymentu posiada certyfikat BIO, czyli pochodzi z ekologicznych upraw. Dodatkowo jako pierwszy w branży, Lidl wprowadził znakowanie owoców i warzyw naturalnym światłem, dzięki czemu wybrane BIO owoce i warzywa rozpakowano z plastikowych opakowań.

Od 2011 roku sieć oferuje w swoim asortymencie także niedoskonałe owoce i warzywa. Dzięki obowiązkowemu uczestnictwu w standardzie Global G.A.P. wszystkie partnerskie przedsiębiorstwa rolne Lidl dokumentują swoje kompetencje w zakresie dobrych praktyk rolniczych.

Maciej Majewski, prezes Stowarzyszenia Sady Grójeckie, które jest opiekunem i dystrybutorem Jabłek Grójeckich, wskazuje na rolę technologii w celu ochrony zborów: "Oprócz działań mających na celu ochronę środowiska, musimy również realizować inwestycje, które pomagają chronić jabłka przed często gwałtownymi zjawiskami pogodowymi takimi jak grad, susza czy niespodziewane przymrozki. Producenci Jabłek Grójeckich już od wielu lat wykorzystują technologie ochrony przeciw przymrozkowej, przed gradem nasze sady chronią specjalne siatki, a dzięki systemom zraszającymi możemy przetrwać coraz częściej pojawiające się susze”.

Prezes Grupy Citronex: Na świecie do tej pory rządziła cena

Rafał Zarzecki, prezes grupy Citronex, wskazuje na konieczność wprowadzania zmian zmierzających do optymalizacji produkcji i zapobiegania skutkom zmian klimatycznych: „Na świecie do tej pory rządziła cena. Nikt nie dbał o lokalną produkcję. My wychodząc naprzeciw temu zbudowaliśmy 77 ha nie najtańszej, ale nowoczesnej i bezpiecznej produkcji. To pozwoliło na stałe i niezakłócone dostawy do naszych klientów. Jak widać, należy stawiać na dywersyfikację produkcji, a nie tylko kierować się do producentów z Maroko czy Turcji, którzy są nastawieni przede wszystkim na zyski, a nie bezpieczeństwie produkcji i dostaw”. Inwestycje obejmują również rozwiązania energooszczędne, poprawiające jakość żywności: „Coraz więcej inwestujemy w energooszczędne rozwiązania (lampy LED, nowoczesne systemy kontrolowania warunków klimatycznych itp.), mniejszą ilość nawozów i aktywnych środków. Żywność w Polsce staje się coraz bardzie ekologiczna."

Z kolei Michał Gulczyński, członek zarządu w firmie Polfarm, mówi: "Wyższe temperatury i dłuższe okresy wegetacyjne mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania uprawą winogron i produkcją wina, ale również wpłynąć na rozwój innych roślin. Warto jednak pamiętać, że zmiany klimatu nie wpłyną jedynie na warunki uprawy, ale również na dostępność wody i jakość gleby, co może wymagać przystosowania technologii uprawy i zmiany nawyków żywieniowych. Decyzja o poszerzeniu zakresu uprawy o nowe warzywa i owoce musi być oparta na solidnej analizie ryzyka i perspektyw rynkowych.”

Jak zatem wskazują lokalni dostawcy sieci Lidl Polska, wpływ technologii na ochronę zasobów rolniczych jest ogromny.