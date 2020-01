Polski oddział Carrefoura liderem wzrostów w Europie

Fot. Shutterstock.com

Hipermarkety nadal ciągną w dół francuską grupę detaliczną Carrefour. Sprzedaż we Francji, Włoszech i Belgii nadal spadała w czwartym kwartale. Po jasnej stronie mocy znajdują się: Ameryka Łacińska, Polska i Rumunia, gdzie poprawia się rentowność, a plan transformacji jest na dobrej drodze. W naszym kraju w IV kwartale sprzedaż wyniosła 638 mln euro, co oznacza wzrost LfL o 4,7 proc. W całym 2019 roku Polska wygenerowała przychody w wysokości 2,19 mld euro (wzrost LfL o 4,9 proc.)

W kluczowym czwartym kwartale 2019 r. sprzedaż porównywalna Carrefoura wzrosła o 3,1 proc., do poziomu 21,7 mld euro. Przez cały rok odnotowano wzrost LfL również wyniósł o 3,1 proc.: sprzedaż wyniosła 80,7 mld euro. Ale za tymi liczbami kryją się przeciwstawne trendy. Na francuskim rynku sprzedaż spadła o 2,4 proc. w czwartym kwartale, głównie w efekcie słabych wyników hipermarketów (-3,4 proc.). Sieci na pewno nie pomogły strajki. Rosła natomiast sprzedaż w supermarketach (+2,2 proc.) i sklepach convenience (+1,1 proc.).

Czytaj także: Carrefour wyznaczył nowego szefa na Europę Wschodnią

Przeczytaj także: Carrefour w Polsce sam produkuje część asortymentu

W całej Europie sprzedaż LfL w IV kwartale wzrosła o 0,4 proc., i był to najwyższy wzrost od czasu ogłoszenia planu "Carrefour 2022". W Belgii porównywalna sprzedaż spadła o 1,1 proc. do 1,1 mld euro w czwartym kwartale. Przez cały rok sprzedaż wyniosła 4,2 mld euro, co stanowi spadek o 1,5 proc. Włochy nadal borykają się ze spadkiem obrotów LfL (o 2,6 proc. za 2019 rok), podczas gdy Hiszpania (+ 0,1 proc.) rośnie, a kraje Europy Wschodniej, jak Polska (+ 4,9 proc.) i Rumunia (+ 3,6 proc.) odnotowują zadowalające wyniki. Najlepiej Carrefour radził sobie w Brazylii (+ 10,4 proc.) i Argentynie (+ 52,3 proc.).

Detalista podkreśla, że ​​obrót żywnością w e-handlu wzrósł o ponad 30 proc. (1,3 mld euro w IV kwartale), a rentowność na poziomie grupy znacznie się poprawiła. Alexandre Bompard, dyrektor generalny Carrefoura, opisuje 2019 rok jako kamień milowy dla grupy. - Nasz plan transformacji przynosi owoce. Liczne inicjatywy w zakresie transformacji żywieniowej, handlu elektronicznego i konkurencyjności są pozytywnie postrzegane przez naszych klientów i potwierdzają trafność naszego modelu omnichannelowego - powiedział.

Przeczytaj także: Carrefour wyznaczył nowego szefa na Europę Wschodnią

Grupa potwierdziła również swoje cele operacyjne: zmniejszenie o 350 000 mkw. powierzchni sprzedaży hipermarketów na całym świecie do 2022 roku, zmniejszenie asortymentu o 15 proc. do 2020 roku, otwarcie 2700 sklepów convenience do 2022 roku. Produkty marki własnej mają za dwa lata stanowić jedną trzecią sprzedaży.





Sieć ma w Polsce 89 hipermarketów, 153 supermarkety (o 1 więcej niż w 2018 r.) i 664 placówki convenience ( o 55 więcej niż na koniec 2018 roku).